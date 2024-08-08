新华社北京8月7日电 外交部发言人毛宁7日就美国副总统哈里斯选择明尼苏达州州长沃尔兹为其竞选搭档回答提问时说，美国大选是美国内政，中方对此不作评论。
毛宁表示，希望美方能够同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展，造福两国，惠及世界。
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