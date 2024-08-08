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泰国沙功那空府将传统产业转化为创意经济 实现脱贫致富

2024年08月08日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网沙功那空府8月7日电 （记者简承渊）当地时间5日至6日，泰国外交部率领多国驻泰国外交官及驻泰外国记者参观访问了泰国东北部沙功那空府，了解当地如何将传统产业转化为创意经济，给当地农民创造收入，实现脱贫致富。

驻泰外交官成员购买村民手工艺品。人民网记者 简承渊摄

驻泰外交官成员购买村民手工艺品。人民网记者 简承渊摄

靛蓝染色织造是沙功那空府一项历史悠久的手工技艺，采用天然植物染料蓼蓝，印染制作出靛蓝色的衣服、围巾、袋子、手工艺品等布质生活用品。因其纯天然的环保特性，以及防晒、透气、味道清香等优势，靛蓝染色产品越来越受泰国年轻人的喜爱。

当地靛蓝染色织造手工作坊。人民网记者 简承渊摄

当地靛蓝染色织造手工作坊。人民网记者 简承渊摄

沙功那空府省长舒萨克介绍，天然靛蓝是该省的特色产品，沙功那空省是“世界艺术之都，自然之王”。“纺织染色织物遍布18个地区，每一个地区都有染色织物的手工大作坊，村民在这里传承染色纺织知识，也让广大从业者相互学习、交流染织技术。”舒萨克说，沙功那空省提供预算支持，以建设蓝色染色学习中心，让村民走可持续发展之路。

传统手工织布。人民网记者 简承渊摄

传统手工织布。人民网记者 简承渊摄

随着靛蓝染色织造行业进一步产业化、规模化，沙功那空府的教育、医疗、交通各项事业也随之发展起来，经济步入良性循环之路。

(责编：于洋、杨牧)

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