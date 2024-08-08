新华社北京8月7日电 近日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局前领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰出席伊朗新总统佩泽希齐扬就职典礼期间，遭以色列刺杀。对此，伊朗誓言复仇，美国、英国和法国等多方呼吁相关方保持克制、避免局势升级。

面对在自己首都的暗杀，伊朗可能会如何回应？对接下来的地区局势会有什么影响？请看解局——

“抵抗之弧”组团回应？

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安接受伊朗媒体采访时表示，哈尼亚遇刺，“抵抗之弧”所有成员都会参与报复行动。“抵抗之弧”是伊朗主导的一个抗以联盟，成员包括哈马斯、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装以及一些伊拉克民兵武装。

除了哈尼亚，以色列还刺杀了一名黎巴嫩真主党高级指挥官。真主党领导人纳斯鲁拉6日表示，将对以色列暗杀真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的行为进行“强有力的报复”。胡塞武装政治局成员表示，针对以色列杀害巴勒斯坦人以及黎巴嫩真主党指挥官的报复行动将来自“四面八方”，“抵抗之弧”将予以报复回击。哈马斯6日发表声明说，叶海亚·辛瓦尔接替哈尼亚成为哈马斯政治局领导人。此人被以色列视为2023年10月7日哈马斯领导的对以袭击主要策划者之一。

这是2017年5月1日在加沙城拍摄的叶海亚·辛瓦尔（资料照片）。新华社发（维萨姆·纳萨尔摄）

对于伊朗方面发出的威胁，正在德黑兰大学访问的清华大学学者刘岚雨认为，伊朗很有可能进行报复，而且这次报复规模、打击力度或比以往更大。

西北大学中东研究所教授李福泉则认为，伊朗目前可能是在权衡利弊，挑选“合适”的“对等报复”方式。他认为，伊朗并不希望报复引发美国等大国加入冲突，还可能会面临整个国家遭遇封锁制裁。“抵抗之弧”之中的其他方则可能“多出力”，发动更大规模的攻击，伊朗本身到底能作出多大实质性报复行动，还不好说。

以方+美方加强防御

以色列国防部长约亚夫·加兰特说，为应对伊朗及其盟军可能在该地区发动的攻击，以国防军正在强化进攻能力，做好防御准备。

加兰特说，最近几天他一直在努力“协调”应对伊朗的袭击，与美国中央司令部司令迈克尔·库里拉会面，还与美国国防部长劳埃德·奥斯汀频繁会谈。“他们非常希望提供帮助，这次合作是至关重要的一环。”加兰特说。

与此同时，伊拉克西部一座驻有美军的空军基地5日遭到火箭弹袭击，至少5名美国军人受伤。美国国务卿布林肯6日表示，美国已向伊朗和以色列传达了中东冲突不得升级的信息，同时五角大楼也警告说，美国“不会容忍”针对其在该地区部队的袭击。

2023年10月20日，在以色列南部边境城市内提沃特，以色列“铁穹”防御系统划破夜空拦截哈马斯发射的火箭弹。新华社记者陈君清摄

据《华尔街日报》报道，以色列的“铁穹”防空系统可以击落短程导弹，但无法保证民众免受无人机和导弹的袭击。据报道，美国、以色列及其盟友共同建立了一个更大的防空系统，系统的工作主要由美国中央司令部协调。

尺度难拿捏

伊朗总统佩泽希齐扬4日会见约旦副首相兼外交大臣艾曼·萨法迪时说，暗杀哈尼亚是以方“犯下的严重错误”，伊朗不会置之不理。伊朗代理外交部长阿里·巴盖里·卡尼表示，需要对以方行为予以“比以往更坚决地回应”。

据法尔斯通讯社报道，应伊朗要求，伊斯兰合作组织7日将在沙特阿拉伯吉达召开特别会议，商讨哈尼亚遇刺事件。

以色列空军的F-16战斗机。新华社记者李睿摄

北京大学中东研究中心主任吴冰冰认为，伊朗和以色列在相持的状态下，“一次性”的军事行动并不能解决问题。考虑到长期作战的消耗，伊方并没有表示要不计成本进行报复。

刘岚雨认为，伊朗的报复“难度很大”。如果对以不能造成实质损失，“伊朗在地区威慑力将大打折扣，以色列对伊朗的袭击将更加肆无忌惮、有恃无恐”。但同时报复力度又不能过大，否则双方将陷入冤冤相报的“复仇螺旋”，致使局势走向失控，“这个度很难拿捏”。

受访专家认为，报复行动由伊朗革命领袖和革命卫队指挥负责。伊朗新总统刚上任不久，正处于一个较为关键的时期，这次事件直接关系到伊朗的国家尊严和防卫能力，国内一致“强硬”对外。尽管各方都不希望矛盾升级，但如果伊朗仅仅是形式上“蜻蜓点水般”报复，地区领导力和威慑力会留下话柄。

萨法迪在和佩泽希齐扬会谈中也表示希望相关方保持克制，警告如果爆发地区战争，“将对所有人造成毁灭性影响”。英国外交大臣戴维·拉米在社交媒体上说，他与巴盖里举行会谈时表示，伊朗的任何攻击都将带来“毁灭性后果”，中东局势进一步升级不符合任何人的利益。（记者：刁慧琳、马骁）

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