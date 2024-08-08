8月7日，在泰国曼谷，远进党前任党魁披塔·林乍伦拉（中）在泰国宪法法院裁定解散远进党后抵达远进党总部。新华社发（拉亨摄）

新华社曼谷8月7日电（记者陈倩慈 林昊）泰国宪法法院7日裁定，国会下议院第一大党远进党在去年大选期间承诺修改刑法第112条（即冒犯君主罪）的行为违宪，宣布解散远进党，该党执委会相关成员在10年内不得从政。

泰国宪法法院判决认为，有证据表明远进党去年在竞选活动中承诺修改刑法第112条以争取选票，此举企图颠覆以国王为国家元首的政权，属于违宪行为，宪法法院因此决定解散远进党。

宪法法院同时裁定，在2021年3月25日至2024年1月31日期间担任远进党执委会成员者自宣判之日起10年内不得从政。

根据远进党发布的一份名单，以上裁定涉及的执委会成员共11人，包括该党前任党魁披塔·林乍伦拉、现任党魁猜他瓦·杜拉通等。

宪法法院今年1月裁定，远进党在竞选活动中承诺修改刑法第112条的做法是在试图推翻该国的君主立宪制，违反了宪法相关条款，要求该党停止一切相关行为。今年3月，泰国选举委员会以远进党承诺修改刑法第112条涉嫌违宪为由向宪法法院提请解散该党。

(责编：艾雯、崔越)