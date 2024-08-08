新华社联合国8月7日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵7日在安理会“和平行动加速撤出背景下推进妇女、和平与安全”公开会上发言，再次呼吁立即实现加沙停火。

戴兵说，当前，加沙冲突已持续逾300天，超过一万名妇女被杀害，超百万巴勒斯坦妇女和女童面临饥荒。中方再次呼吁所有各方顺应国际社会压倒性共识，共同推动全面有效落实安理会相关决议，立即实现停火，终止人道灾难，遏制冲突外溢。

戴兵指出，全力预防和化解冲突，为包括妇女在内的平民营造和平的环境，是推进妇女、和平与安全议程的关键前提。和平行动无论如何转型调整，推动热点问题政治解决都应是最根本的授权。联合国特派团要加强斡旋调解，与区域组织形成合力，支持当事国推进解武复员，促进社会包容和解。要为当事国执法部门提供能力建设支持，提升其保护平民安全、维持社会秩序的能力。

戴兵表示，近年来，随着地面形势、当事国意愿等因素的变化，一些联合国特派团面临撤出、缩编或调整。中方支持联合国和安理会在充分听取并尊重当事国意愿的基础上，制定清晰、切实可行的和平行动过渡计划和撤出战略，并同当事国自主制定的国家发展战略和优先领域加强衔接，确保实现平稳过渡。

戴兵强调，妇女是和平行动重要的利益攸关方。中方支持安理会结合和平行动转型过渡形势、需求和挑战，就如何更好推进妇女、和平与安全议程交流有益做法，总结经验教训。中方支持联合国特派团在履行授权、设计项目时着眼长远和过渡需要，积极帮助冲突地区加强基础设施建设、普及教育、消除贫困，夯实性别平等的“硬件”基础。中方支持当事国将保障妇女权益上升为国家意志，结合落实2030年可持续发展议程，在妇女赋权和发展领域持续投入，不断提升妇女在政治、经济、文化和社会事务中的代表性和发言权。

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