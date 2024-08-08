新华社莫斯科8月7日电（记者黄河）俄罗斯总统普京7日表示，乌克兰武装部队对俄南部库尔斯克州的袭击是又一次“大规模挑衅”。

据俄总统网站消息，普京当天召集俄政府成员、强力部门负责人等举行会议，讨论库尔斯克州局势。普京在会上说，乌军使用各类武器对库尔斯克州实施了“无差别袭击”，包括使用导弹袭击民用建筑。普京要求俄各地区积极为库尔斯克州提供支持。

俄武装力量总参谋长格拉西莫夫当天以视频形式出席相关会议时表示，乌军6日起对库尔斯克州发起进攻，其目的是占领俄方领土。俄军地面和空中力量阻止乌军向库尔斯克方向深入。乌军在行动中有100人死亡、215人受伤，包括7辆坦克在内的54台装甲装备被摧毁。

库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫7日在社交媒体上发布消息说，地方政府已组织超过200名居民撤离遭袭地区，另有数千人乘坐私人交通工具撤离。

俄卫生部部长助理库兹涅佐夫7日对媒体说，乌克兰武装部队6日对库尔斯克州的袭击已造成24人受伤，其中包括6名儿童。另据塔斯社报道，袭击已造成多人死亡。

俄国防部6日发布通报说，当天上午，乌军第22机械化旅近300名武装人员在11辆坦克和20多辆装甲车支援下，对俄军部署在库尔斯克州俄乌边境的边防阵地发起进攻。俄军对进入边境地区的乌军和乌克兰苏梅州境内的乌军实施打击，摧毁了乌军一些坦克和装甲车辆。

目前，乌方尚未对俄库尔斯克州遭袭事件做出正式回应。

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