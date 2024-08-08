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俄罗斯库尔斯克州进入紧急状态

2024年08月08日07:08 | 来源：新华网
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新华社莫斯科8月7日电（记者黄河）俄罗斯南部库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫7日晚宣布，由于库尔斯克州边境地区作战形势困难，库尔斯克州从即日起进入紧急状态。

斯米尔诺夫当晚在社交媒体上发布这一消息。他同时说，在局势改善之前，俄方将采取一切必要措施确保当地居民安全。

俄罗斯国民近卫军7日晚在其官方网站发表声明说，鉴于乌克兰军队袭击库尔斯克州，俄国民近卫军将采取补充措施，加强对库尔斯克核电站的安保措施。声明说，俄国民近卫军将与俄国防部、俄联邦安全局边防部门共同增加投入，以有效应对乌克兰在俄库尔斯克州和别尔哥罗德州的侦察破坏活动。

俄武装力量总参谋长格拉西莫夫7日表示，乌军6日起对库尔斯克州发起进攻，其目的是占领俄方领土。俄军地面和空中力量阻止乌军向库尔斯克方向深入。乌军在行动中有100人死亡、215人受伤，包括7辆坦克在内的54台装甲装备被摧毁。

俄卫生部部长助理库兹涅佐夫7日对媒体说，乌克兰武装部队6日对库尔斯克州的袭击已造成24人受伤，其中包括6名儿童。另据塔斯社报道，袭击已造成多人死亡。

(责编：卫嘉、白宇)

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