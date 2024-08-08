贵州兴义世界地质公园内万峰林景区锥状峰林。

张 霆摄

今年3月，联合国教科文组织公布新一批世界地质公园名录，长白山世界地质公园、恩施大峡谷—腾龙洞世界地质公园、临夏世界地质公园、龙岩世界地质公园、武功山世界地质公园和兴义世界地质公园成功入选。中国拥有的世界地质公园数量增至47处，居世界首位。

在习近平生态文明思想指引下，中国在地质公园建设中坚持保护与开发有机结合，让造化神奇的地质遗迹焕发新活力。接受本报记者采访的国际人士表示，中国地质公园的保护与开发成果，是中国生态文明建设取得重要成就的体现。中国全面推进美丽中国建设，为全球可持续发展贡献了智慧和力量。

“地质地貌遗迹得到了良好保护”

6月14日，长白山世界地质公园正式揭牌。

“长白山的自然景观、地质地貌遗迹和丰富文化让我印象深刻。”联合国教科文组织世界地质公园评估专家阿里瑞扎·阿姆里克阿泽米表示，长白山是数百万年来保存最完好的复合型火山之一，为研究火山形成机制创造了条件。

“除地貌遗迹外，生态环境保护也是世界地质公园评估的重要标准之一。”阿姆里克阿泽米说，长白山世界地质公园所在的长白山保护开发区，具有典型完整的山地森林生态系统，为生物多样性保护发挥了重要作用。

恩施大峡谷—腾龙洞世界地质公园位于湖北省恩施土家族苗族自治州，这里有着以峭壁、幽谷、洞穴和暗河为特征的二叠纪和三叠纪碳酸盐岩喀斯特地貌景观。

中国地质大学（武汉）地球科学学院全职特聘教授蒂姆·科斯基曾多次赴恩施大峡谷—腾龙洞世界地质公园调研。“这里的地质地貌遗迹得到了良好保护。”科斯基表示，公园设立了重要地质地貌遗迹保护点，并利用最新技术，汇总重要地质地貌遗迹数据，构建了地质地貌遗迹保护数据库平台。2016年，恩施大峡谷与美国科罗拉多大峡谷、墨西哥铜峡谷结为“姊妹峡谷”。公园还与世界其他地质公园积极开展交流合作，为联合国教科文组织世界地质公园网络建设作出贡献。

“让绿色发展理念更加深入人心”

1995年，来自英国的梅勒妮·坦卡德来到中国定居。去年8月，她开始任教于位于闽西地区的龙岩学院。坦卡德时常到梅花山自然保护区及其所在的龙岩世界地质公园游览，对当地保护华南虎等野生动物的举措印象深刻。“在气候变化以及人类活动的影响下，世界上一些珍稀物种正以惊人的速度消失。龙岩采取的华南虎拯救工程等改善当地生态环境，让绿色发展理念更加深入人心。”坦卡德说。

走进临夏世界地质公园所处的甘肃临夏县，巍峨挺拔的太子山主峰终年积雪、云雾缭绕，与碧波荡漾的大夏河、莲花湖交织成一幅人与自然和谐共生的秀美画卷。近年来，临夏大力开展生态环境修复与保护。截至去年11月，临夏空气质量优良天数比率达85.3%，饮用水源水质达标率保持在100%。“这里空气清新，工作很舒畅。”临夏现代职业学院伊朗籍教师穆尔太扎说。他2017年来到临夏定居，感受到这些年来中国的发展变化，也看到中国对绿色发展的日益重视。

湖南湘潭大学哈萨克斯坦籍留学生沙哈6年前来中国留学，多次到江西武功山游玩。“我很喜欢武功山的天气，这里的高山草甸景观令人震撼。”沙哈表示，武功山的地质演化和地质遗迹有很高的科学研究价值，被评为世界地质公园实至名归，“我已经在计划下一次去武功山游玩”。

千峰万壑、群瀑飞流、暗河涌动，贵州兴义世界地质公园风景如画，被誉为喀斯特王国、沉积岩王国。2015年，法国小轮车运动员弗雷德里克·摩尔第一次来到贵州，就被这片奇山秀水深深吸引。“既开发旅游资源又注重环境保护，这种可持续发展模式，让我有机会深入探索这里的独特魅力。”9年来，摩尔在贵州集结了一群山地运动爱好者，共同推广以小轮车为主的山地体育运动。“在保护山地生态环境的同时，兴义还举办了众多户外运动赛事，有效推动了生态保护和山地旅游协同发展。”摩尔说。

“为全球生态文明建设注入强大动力”

中国坚定践行绿色发展理念，让绿色日益成为美丽中国的鲜明底色。

波兰议会前议员、《论坛日报》前总编辑彼得·加济诺夫斯基表示：“中国拥有的世界地质公园数量居世界首位，这是中国长期坚持环境保护和生态治理的重要成果。”加济诺夫斯基曾到长白山世界地质公园、宁德世界地质公园等地参观游览，对中国保护生态环境的努力印象深刻。“中国积极贯彻绿色发展理念，建设大量环保基础设施。我曾在波兰媒体上报道过中国河长制、湖长制等创新做法，这些做法具有重要的借鉴意义。”

“中国的生态保护理念给我留下了深刻印象。”老挝农业与林业部生物技术与生态研究所所长基奥维冯表示。近年来，该所同中国科学院西双版纳热带植物园合作开展了生态研究项目。“在与中方的合作中，我感受到中国可持续的生态保护理念和注重合作的生态保护模式，对老挝的环境保护和农林业发展有很大启发。”

美国西雅图有机哲学研究中心主任凯文·克拉克高度赞赏中国生态文明建设取得的成就，特别是中国在自然遗产保护方面所作的努力。“我曾多次访华，看到了中国推进生态文明建设的决心。中国坚持保护与开发并重，在生态环境保护方面的经验值得各国借鉴。”克拉克说。

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯表示，近年来，中国可再生能源装机容量增长全球领先，并通过产业规模效应和技术革新不断降低新能源设备成本，有助于促进全球能源转型。“中国环境治理力度大、效率高，推进生态文明建设卓有成效。中国的成功经验表明，环境保护和经济发展能够协同并进。”

“中国坚持绿水青山就是金山银山理念，在节能减排和环境保护等方面取得了实实在在的成就。”委内瑞拉中国问题研究中心主任艾马拉·格德尔表示：“中国始终坚持真正的多边主义，在节能环保、清洁能源、应对气候变化、生物多样性保护、荒漠化防治等领域，积极与其他国家和地区开展合作，得到国际社会广泛好评，为全球生态文明建设注入强大动力。”

（本报记者门杰伟、范昊天、付文、宋朝军、程焕、杨颜菲、李志伟、陈一鸣）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)