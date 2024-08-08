穆罕默德·阿西夫·努尔

在中国共产党领导下，中国走出了一条独立自主的现代化发展道路。中国始终同广大发展中国家站在一起，站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，正为推进世界现代化作出越来越重要的贡献

实现现代化是世界各国人民的共同追求。作为最大的发展中国家，中国坚定为发展中国家发声，为发展中国家推进现代化提供助力，成为促进全球发展的重要力量。

纵观世界各国走过的现代化之路，一些发展中国家陷入“现代化＝西方化”迷思，全盘照搬西方发展模式，结果导致水土不服；也有一些发展中国家的现代化之路走得极为艰难，付出巨大努力却收效甚微。

在中国共产党领导下，中国走出了一条独立自主的现代化发展道路。自改革开放以来，中国经济快速发展，社会长期稳定，取得了举世瞩目的发展成就。中国在借鉴他国有益经验和做法基础上，走出了一条符合自身实际的现代化道路。近年来，中国不断深化改革，积累了一系列具有规律性的发展经验。中国实践表明，现代化是实现国家发展、提升人民生活水平的必由之路，是历史发展的潮流。

中国式现代化是走和平发展道路的现代化，致力于促进共同发展，得到广大发展中国家的广泛支持。中方提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，呼吁各国携手构建人类命运共同体，以合作发展代替对抗冲突。中国倡导平等有序的世界多极化，推动国际关系民主化，通过金砖合作机制等积极为发展中国家发声。广大发展中国家普遍希望加强同中国的合作，在国际上积极维护自身发展权利，拓展发展空间。

高质量共建“一带一路”是中国式现代化为世界贡献机遇的重要体现。中国同共建伙伴坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作，取得丰硕成果，对促进世界共同发展具有重要意义。共建“一带一路”倡议提出后，巴基斯坦积极参与，同中方共同推动中巴经济走廊建设。截至2022年底，中巴经济走廊建设帮助巴基斯坦新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网，助力巴基斯坦摆脱电力不足困境，改善港口、道路等交通基础设施，还为巴基斯坦创造了大量就业岗位，培养了一批高技术人才。这些成果为巴基斯坦推进工业化、现代化打下了良好基础。

中国式现代化的成功实践为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范。当前，巴基斯坦各界普遍关注中国式现代化的发展经验，高度重视开展相关研究。巴中两国政府、高校、企业等交流合作十分密切，中国在减贫、农村发展等领域的经验做法正在巴基斯坦得到推广。

中国积极推动全球治理变革，主动提供有助于各国推进现代化的国际公共产品。事实表明，中国始终同广大发展中国家站在一起，站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，正为推进世界现代化作出越来越重要的贡献。

（作者为巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 03 版）

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