人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

今年前7个月广西始发中越班列发运货物量同比增长16倍

2024年08月08日06:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南宁8月7日电  （记者庞革平、祝佳祺）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉：今年前7个月，广西始发中越班列累计发运货物6850标箱，同比增长16倍；其中7月份发运1922标箱，超过今年一季度发运量总和，为今年以来第三次刷新单月发运量纪录。

　　中越班列自2017年11月底开行，从刚开行时月均不足5列，增加到目前每周常态化开行3列。在一系列通关便利化改革的推动下，中国南宁南站至越南安员站中越班列图定运输时间仅14小时，实现货物当天发车、当天到达越南安员、当天完成清关提货。

　　据了解，国铁南宁局持续扩大中越班列运输市场，推动南宁纸制品货源采用中越快速通关班列发运；深挖粤港澳大湾区对越贸易货源，组织开行广州—南宁—越南“铁路+铁路”接续班列，顺利将广州纸箱、计算机配件等货物发往越南；将广州发往越南的机电产品、塑料制品、衣帽服饰、家具用品等混装货物优化调整为在南宁报关发运，7月份陆续组织7箱混装货物试运，为粤港澳大湾区货物出口越南开辟新的高效的跨境物流通道。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月08日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部