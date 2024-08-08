本报南宁8月7日电 （记者庞革平、祝佳祺）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉：今年前7个月，广西始发中越班列累计发运货物6850标箱，同比增长16倍；其中7月份发运1922标箱，超过今年一季度发运量总和，为今年以来第三次刷新单月发运量纪录。

中越班列自2017年11月底开行，从刚开行时月均不足5列，增加到目前每周常态化开行3列。在一系列通关便利化改革的推动下，中国南宁南站至越南安员站中越班列图定运输时间仅14小时，实现货物当天发车、当天到达越南安员、当天完成清关提货。

据了解，国铁南宁局持续扩大中越班列运输市场，推动南宁纸制品货源采用中越快速通关班列发运；深挖粤港澳大湾区对越贸易货源，组织开行广州—南宁—越南“铁路+铁路”接续班列，顺利将广州纸箱、计算机配件等货物发往越南；将广州发往越南的机电产品、塑料制品、衣帽服饰、家具用品等混装货物优化调整为在南宁报关发运，7月份陆续组织7箱混装货物试运，为粤港澳大湾区货物出口越南开辟新的高效的跨境物流通道。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 03 版）

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