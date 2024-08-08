据新华社柬埔寨暹粒8月6日电 2024年是“中柬人文交流年”。为进一步深化中柬两国文化交流，夯实“游云南 看吴哥”活动成果，柬埔寨暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊启用仪式6日在暹粒举行。

中国国务院新闻办公室对外推广局有关负责同志、柬埔寨新闻部国务秘书青廉、柬埔寨暹粒省副省长奥森卡等中柬两国嘉宾出席活动。国新办对外推广局有关负责同志和青廉共同为暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊揭幕。

暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊设置在机场国际旅客出发区域，包括“世界遗产面对面 文明互鉴手拉手”主题图片展、静态展示区等内容。其中，主题图片展展出以中柬两国为主、覆盖其他湄公河国家的100幅精美图片。静态展示区围绕“绣”“雕”“彩”三个主题，展示来自中国云南及柬埔寨的非遗展品。文化走廊启用当天，中柬两国非遗传承人和演员还开展了非遗文化展示和快闪表演，与候机游客互动。

当天，中柬嘉宾还共同启动了“世界因你而美丽”影像故事全球征集·柬埔寨活动，《柬昆行路记》微视频首映。

此次活动由柬埔寨新闻部、中国云南省人民政府新闻办公室等单位主办，云南省文化和旅游厅、云南省南亚东南亚区域国际传播中心、云南航空产业投资集团有限责任公司承办。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)