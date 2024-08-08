本报记者 尚凯元

在法国北部上法兰西大区加来海峡省，一场中法青年足球友谊赛精彩上演。“友谊赛正值巴黎奥运会举行，这是我第一次出国，也是我们‘村超’球员第一次在国外踢球。”中国球员周仕权对记者说。赛后，担任守门员的他又专门和法国友人练习了几个回合的射门防守。

今年2月，法国人民援助会青年志愿者一行30多人，受中国人民对外友好协会邀请，赴华参加中法友缘·中法青年友好交流周活动。除了在北京参观外，他们还前往贵州榕江与当地“村超”联队踢了一场比赛。“‘村超’球员的水平很高！”参加球赛的法国志愿者弗洛朗告诉记者，在法国，除了法甲等职业联赛，还有大区和省级的业余联赛，是民众参与足球运动的重要形式。“贵州‘村超’的创意很有趣，这是体育走进大众的很好表现形式。”弗洛朗说。

“我至今还记得当时贵州民众热烈欢迎我们的情景。”志愿者法蒂哈说，那是他第一次到亚洲国家旅行，“我们观赏了苗族和侗族的歌舞，品尝了当地的特色美食，大家热情地与我们合影。如果不是法中青年友好交流周活动，我很难有机会深入中国西部山村，收获如此难忘的体验。”

7月25日至31日，应法国人民援助会邀请，由中国人民对外友好协会、贵州“村超”球员、中国戏曲学院共同组成的中国青年代表团对法方进行回访。“这次回访，一方面是为延续友谊，另一方面想了解法国的乡村文化特色，开阔眼界。”“村超”球员董永恒告诉记者，他们带来的“村超”队服被法国友人当作珍贵的礼物穿在身上，家乡特产百香果也让法国友人赞不绝口。此次交流活动中，除了参观凡尔赛宫，中国青年代表团的主要行程都在法国北方大区。“希望让中国朋友不仅看到法国的名胜古迹，也能近距离体验法国民众的日常生活。”法国人民援助会负责人朱利安说。

友谊赛在加来海峡省的格雷奈小镇举行，许多当地居民看到活动海报后纷纷前来观赛。比赛结束后，来自中国戏曲学院的青年代表们即兴表演了变脸、趟马等中国传统戏剧技巧。中国戏曲学院学生张晓宇告诉记者：“许多法国观众是第一次看到中国传统戏剧，连连惊叹，赞赏中国传统文化的丰富多元。”在法国人民援助会位于格拉沃利讷的“世界儿童是一家”营地，她和同学们为营地儿童呈现了一场精彩的中国传统戏剧表演。“这次交流活动增进了我们对法国风土人情以及法国人民援助会志愿者工作的了解，很有意义。”张晓宇说。

开展交流活动之余，中法两国青年在里尔的皮埃尔·莫鲁瓦体育场一起观看了巴黎奥运会中国女篮小组赛，共同为运动员加油。朱利安说：“体育是我们增进友谊的纽带。未来，我希望通过形式多样的体育和文化项目促进青少年之间的交流。”

（本报巴黎8月7日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 03 版）

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