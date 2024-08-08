人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国智造”在欧洲市场获得广泛认可（国际视点）

本报记者 李 强
2024年08月08日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在慕尼黑国际车展上，工作人员向欧洲客户介绍宁德时代的电池技术。
　　本报记者 李 强摄

　　巴黎奥运会期间，阿里巴巴在法国巴黎香榭丽舍大街设立未来生活馆，吸引各国游客前来体验。
　　本报记者 尚凯元摄

　　正在进行的巴黎奥运会赛场内外，“中国智造”成为一道亮丽风景。从现代化的场地设施到智能化的装备系统，“中国智造”不仅满足了国际赛事对产品质量和性能的要求，更在多个领域实现技术的飞跃和创新的引领。以人工智能、云计算、无人机、智能家电和新能源汽车等为代表的“中国智造”走俏欧洲，给欧洲消费者带来新体验，助力欧洲加快实现绿色低碳转型。

　　创新技术频频亮相大型赛事

　　巴黎奥运会开幕式上，1100架无人机精准编排出奥运五环、巴黎奥运会会徽以及象征希望与梦想的火炬手形象，光影交错间实现科技与自然的完美融合。这一由中国企业高巨创新提供的无人机编队，为人们带来了惊喜。高巨创新相关负责人介绍，参加表演的无人机全面升级了挂载系统，实现烟花、撒花器等多元挂载，展现了企业的技术创新和产品研发能力。

　　中国技术助力奥运会转播方式创新。巴黎奥运会上，云计算首次超越卫星成为直播信号的主要分发方式，其中超过2/3的信号是基于阿里云向全球分发的。据介绍，本届奥运会将生产1.1万小时的超高清内容，比东京奥运会增加15%以上，但奥运转播中心的面积减少近23%。“这在很大程度上是因为本届奥运会大规模采用了阿里云。”奥林匹克转播服务公司首席技术官萨拉穆里斯说。

　　中国企业商汤科技的智慧赛事转播技术，用在了乒乓球和射箭两个项目的全程赛事转播上，为观众提供沉浸式观赛体验。记者了解到，这项技术能在完全无穿戴设备的情况下，利用3D无感知动作捕捉技术实现多人、大范围、多角度的场景覆盖，实时获得空间运动姿态信息。

　　巴黎奥运会开幕前，“中国智造”已频频亮相国际顶级赛事。在上个月举行的欧洲足球锦标赛上，海信成为VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，帮助裁判作出更精准的判断，这也是欧足联历史上首次开放VAR显示独家权益，意味着中国显示技术得到了认可。比亚迪新能源汽车也以官方出行合作伙伴身份亮相，为赛事提供绿色低碳出行服务。意大利零售解决方案供应商万美集团区域总监保罗·泰表示，中国品牌具有竞争力，随着人工智能、自动化技术的更多应用，“中国智造”将继续向全球产业链价值链中高端攀升。

　　契合智能化、绿色化消费需求

　　近年来，中国企业加大技术创新和研发投入力度，持续推出新技术、新产品、新方案，欧洲消费者对中国品牌的认可度不断提高。

　　海信法国公司针对当地不少消费者喜欢新兴高科技产品的消费习惯，组建了由当地人员与总部人员联合组成的产品研发团队，有针对性地规划产品线路。2015年，海信凭借在多门和对开门冰箱上的技术优势，成功打开法国市场大门。海信法国公司总经理刘韬说，海信激光电视92%的零部件可回收，能耗是普通液晶电视的1/3，“中国智造”契合了欧洲市场智能化、绿色化的消费需求。

　　比亚迪公司已在欧洲20个国家推出多款新能源汽车，开设门店超过260家。今年年初，比亚迪与德国汽车经销商Sternauto公司合作，在柏林开设了首家门店。“以前德国消费者对比亚迪不太熟悉，现在该品牌的知名度正在成倍增长。”Sternauto公司比亚迪品牌负责人海因表示，公司选择与比亚迪合作，正是看好比亚迪在新能源汽车行业的认可度和发展前景。

　　“中国企业在新能源技术上具备竞争优势，我们真心希望与中国企业建立伙伴关系。”法国北部投资促进局首席执行官扬·皮托莱说。德国太阳能促进公司创始人兼首席执行官马库斯·埃尔泽塞尔表示，与中国企业加强合作是一件互利共赢的好事。

　　助力能源结构转型与低碳化发展

　　今年6月，在德国慕尼黑举行的2024年欧洲智慧能源展吸引近1000家中国企业参展，中国首次成为参展规模最大的国家。欧洲光伏产业协会在展会期间发布的报告认为，中国新能源市场充满活力，为全球光伏产业发展注入了强劲动力。全球光伏发电量实现创纪录增长，在很大程度上是由中国推动的。

　　中国已经成为全球最大的新能源装备制造和新能源利用大国。中国企业与欧洲国家企业持续扩大在光伏、新能源汽车等领域合作，携手开发有竞争力的优质产品和技术，助力欧洲能源结构转型与低碳化发展。

　　在西班牙埃斯特雷马杜拉自治区的弗朗西斯科·皮萨罗太阳能发电厂，150万块太阳能电池板整齐排列，为33.4万户家庭提供清洁能源。“我们所使用的太阳能电池板全部来自中国，中国的光伏产品十分契合我们的需求。”当地可再生能源发展专员何塞·贝略特表示。

　　在塞尔维亚中部的帕拉钦，中国企业诺诚光伏今年5月宣布将建设年产能为1吉瓦的太阳能电池板工厂和200兆瓦的太阳能发电站。该电站建成后将成为塞尔维亚最大的太阳能发电站，为当地发展清洁能源贡献力量。

　　中国动力电池制造商宁德时代在欧洲的第一座电池工厂——德国图林根工厂于2023年初正式启动，预计满产后每年可生产3000万枚电池电芯，可装配18.5万至35万辆电动汽车。该工厂为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商供货，为当地提供了约2000个就业岗位。

　　法国《回声报》近日刊文说，中国已成为电子商务、可再生能源等领域的领跑者。法国外贸顾问中国委员会气候变化工作小组主席罗泰瑞表示，中国在绿色产业方面的成就惠及全球，中国为全球绿色发展作出了重要贡献。

　　（本报柏林8月7日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月08日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部