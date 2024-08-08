本报记者 李 强

在慕尼黑国际车展上，工作人员向欧洲客户介绍宁德时代的电池技术。

本报记者 李 强摄

巴黎奥运会期间，阿里巴巴在法国巴黎香榭丽舍大街设立未来生活馆，吸引各国游客前来体验。

本报记者 尚凯元摄

正在进行的巴黎奥运会赛场内外，“中国智造”成为一道亮丽风景。从现代化的场地设施到智能化的装备系统，“中国智造”不仅满足了国际赛事对产品质量和性能的要求，更在多个领域实现技术的飞跃和创新的引领。以人工智能、云计算、无人机、智能家电和新能源汽车等为代表的“中国智造”走俏欧洲，给欧洲消费者带来新体验，助力欧洲加快实现绿色低碳转型。

创新技术频频亮相大型赛事

巴黎奥运会开幕式上，1100架无人机精准编排出奥运五环、巴黎奥运会会徽以及象征希望与梦想的火炬手形象，光影交错间实现科技与自然的完美融合。这一由中国企业高巨创新提供的无人机编队，为人们带来了惊喜。高巨创新相关负责人介绍，参加表演的无人机全面升级了挂载系统，实现烟花、撒花器等多元挂载，展现了企业的技术创新和产品研发能力。

中国技术助力奥运会转播方式创新。巴黎奥运会上，云计算首次超越卫星成为直播信号的主要分发方式，其中超过2/3的信号是基于阿里云向全球分发的。据介绍，本届奥运会将生产1.1万小时的超高清内容，比东京奥运会增加15%以上，但奥运转播中心的面积减少近23%。“这在很大程度上是因为本届奥运会大规模采用了阿里云。”奥林匹克转播服务公司首席技术官萨拉穆里斯说。

中国企业商汤科技的智慧赛事转播技术，用在了乒乓球和射箭两个项目的全程赛事转播上，为观众提供沉浸式观赛体验。记者了解到，这项技术能在完全无穿戴设备的情况下，利用3D无感知动作捕捉技术实现多人、大范围、多角度的场景覆盖，实时获得空间运动姿态信息。

巴黎奥运会开幕前，“中国智造”已频频亮相国际顶级赛事。在上个月举行的欧洲足球锦标赛上，海信成为VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，帮助裁判作出更精准的判断，这也是欧足联历史上首次开放VAR显示独家权益，意味着中国显示技术得到了认可。比亚迪新能源汽车也以官方出行合作伙伴身份亮相，为赛事提供绿色低碳出行服务。意大利零售解决方案供应商万美集团区域总监保罗·泰表示，中国品牌具有竞争力，随着人工智能、自动化技术的更多应用，“中国智造”将继续向全球产业链价值链中高端攀升。

契合智能化、绿色化消费需求

近年来，中国企业加大技术创新和研发投入力度，持续推出新技术、新产品、新方案，欧洲消费者对中国品牌的认可度不断提高。

海信法国公司针对当地不少消费者喜欢新兴高科技产品的消费习惯，组建了由当地人员与总部人员联合组成的产品研发团队，有针对性地规划产品线路。2015年，海信凭借在多门和对开门冰箱上的技术优势，成功打开法国市场大门。海信法国公司总经理刘韬说，海信激光电视92%的零部件可回收，能耗是普通液晶电视的1/3，“中国智造”契合了欧洲市场智能化、绿色化的消费需求。

比亚迪公司已在欧洲20个国家推出多款新能源汽车，开设门店超过260家。今年年初，比亚迪与德国汽车经销商Sternauto公司合作，在柏林开设了首家门店。“以前德国消费者对比亚迪不太熟悉，现在该品牌的知名度正在成倍增长。”Sternauto公司比亚迪品牌负责人海因表示，公司选择与比亚迪合作，正是看好比亚迪在新能源汽车行业的认可度和发展前景。

“中国企业在新能源技术上具备竞争优势，我们真心希望与中国企业建立伙伴关系。”法国北部投资促进局首席执行官扬·皮托莱说。德国太阳能促进公司创始人兼首席执行官马库斯·埃尔泽塞尔表示，与中国企业加强合作是一件互利共赢的好事。

助力能源结构转型与低碳化发展

今年6月，在德国慕尼黑举行的2024年欧洲智慧能源展吸引近1000家中国企业参展，中国首次成为参展规模最大的国家。欧洲光伏产业协会在展会期间发布的报告认为，中国新能源市场充满活力，为全球光伏产业发展注入了强劲动力。全球光伏发电量实现创纪录增长，在很大程度上是由中国推动的。

中国已经成为全球最大的新能源装备制造和新能源利用大国。中国企业与欧洲国家企业持续扩大在光伏、新能源汽车等领域合作，携手开发有竞争力的优质产品和技术，助力欧洲能源结构转型与低碳化发展。

在西班牙埃斯特雷马杜拉自治区的弗朗西斯科·皮萨罗太阳能发电厂，150万块太阳能电池板整齐排列，为33.4万户家庭提供清洁能源。“我们所使用的太阳能电池板全部来自中国，中国的光伏产品十分契合我们的需求。”当地可再生能源发展专员何塞·贝略特表示。

在塞尔维亚中部的帕拉钦，中国企业诺诚光伏今年5月宣布将建设年产能为1吉瓦的太阳能电池板工厂和200兆瓦的太阳能发电站。该电站建成后将成为塞尔维亚最大的太阳能发电站，为当地发展清洁能源贡献力量。

中国动力电池制造商宁德时代在欧洲的第一座电池工厂——德国图林根工厂于2023年初正式启动，预计满产后每年可生产3000万枚电池电芯，可装配18.5万至35万辆电动汽车。该工厂为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商供货，为当地提供了约2000个就业岗位。

法国《回声报》近日刊文说，中国已成为电子商务、可再生能源等领域的领跑者。法国外贸顾问中国委员会气候变化工作小组主席罗泰瑞表示，中国在绿色产业方面的成就惠及全球，中国为全球绿色发展作出了重要贡献。

（本报柏林8月7日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)