据新华社柏林8月7日电 （记者车云龙）德国联邦统计局7日公布的数据显示，受汽车行业产出大幅增长推动，经季节和工作日调整后，6月德国工业产出环比增长1.4%。

数据显示，6月德国建筑业产出环比增长0.3%，能源业产出环比增长2.9%。去除建筑业和能源业后，当月工业产出环比增长1.5%，其中汽车行业产出环比增长7.5%。此前，汽车行业5月产出环比下降9.9%。今年第二季度德国工业产出环比下降1.3%。此外，德国联邦统计局将5月工业产出环比降幅从2.5%调整为3.1%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，尽管德国工业产出再次回暖，但该领域商业预期仍不明朗，表明工业经济还将持续低迷。鉴于外需依然疲软，短期内德国工业经济全面复苏的可能性不大。

德国联邦统计局日前公布的数据显示，受国内新订单大幅增长推动，经季节和工作日调整后，德国6月工业新订单环比增长3.9%，结束连续5个月下滑趋势。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 17 版）

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