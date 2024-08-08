据新华社联合国8月6日电 （记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵6日在联合国安理会苏丹人道问题公开会上发言时表示，面对苏丹前所未有的人道挑战，国际社会应持续加大关注和投入，及时兑现援助承诺，切实帮助苏丹缓解当前人道危机。

戴兵说，中方对联合国相关报告中提及的苏丹人道主义形势特别是突出的粮食危机表示严重关切。国际社会不仅要切实帮助苏丹缓解当前人道危机，发展伙伴还应在民生保障、经济发展等方面加大向苏丹提供支持，帮助苏丹提升能力，稳定经济形势，努力减缓冲突对经济和民生的冲击。

戴兵指出，全力应对严峻人道危机是当务之急，保障人道准入，使粮食、水等援助物资快速送达到每个有需要的苏丹人民手中至关重要。中方支持联合国人道机构为此继续加大努力，欢迎苏丹政府开放多个人道过境点和机场、配合人道救援，支持苏丹政府继续同联合国方面开展合作。国际人道行动要同苏丹当局加强协调，切实遵守人道、中立、公正和独立原则，避免人道行动政治化。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 17 版）

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