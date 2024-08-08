本报记者 管克江

沙特阿拉伯民航总局近日发布首份航空状况报告指出，2023年，沙特机场旅客吞吐量达约1.1亿人次，较2022年增长26%；货运总量91.8万吨，较2022年增长7%。去年，沙特航空业为该国国内生产总值贡献了210亿美元。沙特交通和物流服务大臣萨利赫·贾希尔表示，在沙特“2030愿景”以及“国家运输和物流战略”支持下，沙特航空业实现稳步增长。

近年来，沙特多举措促进航空业发展。2022年，沙特民航总局发布了沙特“2030航空战略”，提出沙特将在机场、航线等领域投入1000亿美元，目标是到2030年将沙特国际直达航线从99个增加到250个以上；设立两个国际长途旅客中转中心；每年接待航空旅客数增长到3.3亿人次，航空货运能力提升到450万吨。

沙特在机场、航线和后勤服务领域持续加大投资。2022年10月，利雅得综合物流特区投入使用，该物流特区占地300万平方米，入驻企业可享受100%外资持股、公司注册流程简化、加快认证和许可程序等优惠条件。去年3月，沙特宣布成立利雅得航空公司，预计2025年开始全面运营，未来机组规模将达到300至400架客机，通航全球100多个目的地。在近期举办的第三届未来航空论坛期间，沙特航空公司同空客公司签署了购买105架客机的协议，这也是该航空公司历史上最大一笔订单。沙特航空公司总经理易卜拉欣·奥马尔说，为了满足日益增长的客流需求，该公司正在增加航线运力并扩展目的地。

沙特还计划扩建位于首都利雅得的哈立德国王国际机场，扩建后机场占地面积将达约57平方公里，拥有6条平行跑道，以及12平方公里的机场辅助、住宅和娱乐设施等，目标是到2030年使旅客吞吐量达1.2亿人次，到2050年旅客吞吐量达1.85亿人次、货物吞吐量达350万吨。沙特民航总局表示，沙特还将大规模扩建位于吉达的阿卜杜勒—阿齐兹国王国际机场。该机场目前是沙特最繁忙的机场，2023年共接待近4300万人次旅客，扩建后年旅客吞吐量预计将达1.14亿人次。

沙特还积极引导私人资本进入航空业。2012年，沙特在中东地区首次采取政府和社会资本合作模式对麦地那机场进行了扩建并于2015年投入运营，去年旅客吞吐量达940万人次。不久前，沙特纳斯航空宣布，该公司将致力于今年在沙特股票交易所上市。

随着近年来中国和沙特各领域交流合作日益密切，双方在航空领域的合作也不断深化。去年8月，沙特航空开通了吉达和利雅得至北京的直航航线。去年9月，中沙签署谅解备忘录，沙特正式成为中国公民出境团队旅游目的地。南航、东航、国航等纷纷开通中国直飞沙特航线，进一步提升了沙特和中国的航空连通性。

沙特民航总局表示，航空业在沙特经济中占据重要地位，对该国旅游、商务和文娱等行业意义重大。沙特将不断改善基础设施，提升航空服务，推动航空业加快发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 17 版）

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