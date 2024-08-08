（巴西）华格纳·拉塞尔达尼特斯

华格纳在武汉街头留影。

作者供图

我出生于巴西东北部伯南布哥州的累西腓市，这是一座同中国有着深厚友谊的城市。年幼时期，我对中国的印象来自功夫电影。9岁那年，父亲带着我观看了两部中国经典武打电影，影片中的中国功夫大师拳脚生风，一招一式干净利落、矫健凌厉，让我热血沸腾。我被中国功夫所深深吸引，对中国和中国文化也充满了好奇与向往。

在累西腓市结束学业后，我于2013年到圣保罗市工作。在工作中，我结识了很多中国朋友，也度过了一段非常愉快的时光。我向中国朋友们学习中文，时常同他们分享自己对中国功夫和中国文化的思考。出于对中国功夫的喜爱，我还给自己取了一个响当当的中文名字——李小龙。随着中文学习的深入，我将名字改为“李追龙”，取“追梦中国”之意，希望自己有朝一日能亲身感受中国的发展，为增进巴中友谊贡献力量。

机会很快来临。2015年，怀着对中国历史文化的热爱，我开始了在圣保罗州立大学孔子学院的学习，那里丰富的中文课程和文化活动为我打开了深入了解中国文化的机遇之门。在孔子学院奖学金的资助下，我于2018年和2019年两次赴湖北大学学习中文。在武汉这座国际化城市，我结识了来自世界各国的朋友。我们一起“切磋”中国茶艺、音乐和书法，乘坐高铁到湖南张家界等地游览，共同经历了许多难忘时刻。在文化的交流与碰撞中，我学会了以更加包容的心态看待世界的多元性和人类文明的多样性。

在孔子学院的推荐下，我有幸在中国中央广播电视总台拉美总站实习。在一次次新闻报道中，我用镜头和笔记录下一个个重要时刻，见证了巴中友好合作日益紧密，两国人民友谊不断深化。

2022年9月，累西腓市通过法案，将春节设立为官方节日。自此，累西腓市成为巴西首座将春节设立为官方节日的城市。2023年1月，我有机会回到家乡报道春节庆祝活动。当喜庆的节日乐曲响起，本就热爱歌舞的巴西民众随着音乐欢快起舞。老建筑的外墙纷纷化身灯光秀的幕布，灯光秀中舞动的金色巨龙引得观众阵阵欢呼。在活动现场，我还担任起了临时翻译，为自己的同胞讲解中国文化。那次报道经历令我久久难忘，我感受到巴中文化的交融和两国人民友谊的深厚。欢快喜庆的春节氛围如同一束光，照进了我们每个人的心里。

2023年3月，我在巴西利亚参加了巴西—中国和金砖国家议会阵线的启动仪式，在活动现场聆听巴中各界人士关于金砖机制发展的真知灼见，对“金砖机制”“南南合作”这些多次在新闻报道中出现的词汇有了更深入的认识。今年是巴西和中国建交50周年。50年来，巴中两国政治互信与经贸合作越来越牢固，人文交流之树愈加枝繁叶茂。两国共同推动金砖机制建设，持续深化南南合作，不仅为我这样的普通巴西人提供了赴华留学的机会，更汇聚起维护世界和平与发展的强大合力。

无论是成功追梦中国，或是在新闻报道中见证历史瞬间，中文让我的人生拥有了更多可能性。这门美丽的语言助我播种梦想，收获友谊与机遇。在我看来，虽然巴西和中国远隔重洋，但通过对话沟通促进相互理解，两国民众愈加相知相亲，友好情谊日益深厚。我希望自己能够成为巴中两国民心相通的文化使者，向世界讲述中国蓬勃向上的发展故事。

（作者为湖北大学巴西籍留学生）

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)