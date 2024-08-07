新华社东京8月7日电 题：日本米价为何大幅上涨

新华社记者钟雅

近期日本大米价格持续上涨，目前日本超市售卖的大米价格较今年年初普遍增长约两成。分析人士认为，供需矛盾是造成当前日本米价大幅上涨的根本原因，尤其是近年来日本政府调整大米生产政策，导致大米总产量下降。随着新米上市，今年秋天日本米价上涨压力或将有所缓解。

米价涨势罕见

目前，大米价格上涨与库存告急的情况已波及日本全国。日本农林水产省数据显示，截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。《日本经济新闻》报道说，当前米价涨势实属罕见。

经营连锁超市和餐饮店的秋大株式会社社长秋叶弘道对新华社记者表示：“大米进货价格上涨约两成，因此零售价也不得不相应上涨。目前库存非常短缺，合同订购量已提前售完，现在订货也不知道何时能到货，因此超市出台了限购措施。”秋大超市东京练马店7月25日起张贴了“一人限购一袋米”的通知。

大米是日本人餐桌上的重要主食。千叶县市民吹户美南对记者说，米价上涨太快，她决定一边观察行情一边调整每次的购买量。大阪市民吉田利广说，米价上涨叠加日元贬值，生活成本增高。为节省开支，他的餐桌上增加了荞麦面等面食。

米价猛涨不仅影响民众餐桌，也波及餐厅经营，一些餐厅被迫将成本压力转嫁给消费者。福岛县一家餐厅老板高桥直人说，餐厅用当地产优质米越光米制作饭团，虽然已经尽量节约用电和燃气，还是不得不做出涨价这一艰难决定。

仙台食物银行是为生活困难人群发放食品的公益组织。该机构理事川久保尧弘说，受高温和大米涨价等因素影响，近来收到的大米捐赠大幅减少，“目前库存仅剩一个月的量”。该机构原本每次公益行动给每名求助者发放3公斤大米，从6月起发放量减到2公斤。

供需矛盾突出

分析人士认为，供需矛盾是造成今年日本米价上涨的根本原因。一方面，日本政府调整生产政策和极端天气造成日本大米供应量减少；另一方面，访日外国游客增加等因素导致大米需求增长，使得供需矛盾更为突出。

日本佳能全球战略研究所研究主任山下一仁指出，考虑到日本大米消费量随着人口减少而下降，为维持大米价格，近年来农林水产省通过向改种其他农作物的农民发放补贴的方式控制大米产量。目前，日本已有约四成水田落实了生产调整政策，大米年产量控制在700万吨以下。2023年，日本大米产量为661万吨，比上年减少1.4%，创历史新低。

与此同时，极端天气造成去年日本大米收成减少且品质下降。当前日本市面上售卖的多为前一年收获的大米。去年夏天，日本平均气温创下1898年有记录以来新高。酷暑导致大米品质差，知名大米产地新潟县所受影响尤为严重。据官方统计，去年一等米占比61.8%，较上年大幅降低。日本名品“一见钟情”大米去年秋季每60公斤售价约1.5万日元（约合703.5元人民币），今年5月一度达到2.9万日元（约合1367.9元人民币）。

在供应减少的背景下，访日外国游客增加等因素推动日本国内大米需求上升，加剧了供需矛盾。2023年7月至2024年6月，日本大米需求量为702万吨，较上年增加11万吨，为2014年以来首次增加。这期间，访日游客人数为此前一年的2.3倍。据农林水产省测算，假设每位游客一天吃两顿大米，那么访日游客一共消费5.1万吨大米。

涨势能否缓和

关于未来米价走势，分析人士认为，新米即将上市，或将缓解目前大米涨价与缺货的状况。不过，由于今夏日本高温天气持续，可能影响大米产量和品质，未来一年大米总体供应形势难言乐观。

自8月起，日本各地开始陆续收获新米。秋叶弘道说：“新米即将上市，预计届时大米涨价与缺货情况将有所缓解，但由于旧米已售空，市面上的大米流通量仍将不容乐观。”

在市场上，大米批发商和零售商对供应不足的担忧并未消除。据日本媒体报道，在收获较早的宫崎县和鹿儿岛县，当地农协向农民支付的预付款同比增长40%至50%，而去年此时的预付款涨幅仅为5%至6%。一家日本大型大米经销商高管对媒体表示：“过去30年，预付款从未如此剧烈上涨。”

此外，极端天气对日本大米生产的影响受到关注。《日本经济新闻》报道，今夏日本天气酷热，日本东部大米主产区可能出现高温热害，恐将抑制大米收成，明年大米市场再次出现供应不足的时间或将提前。

日本宫城大学名誉教授大泉一贯也表示，随着新米收获并流入市场，9月和10月米价有望回落，但是今夏高温天气持续，可能导致明年此时日本米价更高。

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