新华网东京8月7日电（记者郭丹）为进一步推动中外文明交流互鉴及国际学术对话合作，由武汉大学与日本早稻田大学、东京大学、京都大学共同举办的第五届海外学术周于6日在日本东京开幕。

8月6日，武汉大学海外学术周在日本东京开幕。这是以“亚洲视野中的地域研究”为主题的中日学术论坛现场。（武汉大学供图）

这是武汉大学首次在亚洲举办海外学术周。当日，以“亚洲视野中的地域研究”为主题的中日学术论坛在早稻田大学举行。中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞杜柯伟、武汉大学党委常务副书记沈壮海、早稻田大学常任理事渡边义浩、早稻田大学社会科学综合研究院院长早田宰等出席研讨会并发表致辞，中日专家学者近80人参加。

图为中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞杜柯伟发表致辞。（武汉大学供图）

杜柯伟在致辞中表示，中日两国地缘相近、文化相通，各领域的交流合作推动了两国文明交流互鉴。武汉大学海外学术周活动是中国高水平大学与日本学术界深化交流合作的重要一环。希望中日高校能以两国领导人共识为指引，以交流活动为契机，拓宽合作领域、提升合作水平，培养更多具有国际视野和创新能力的高水平人才。

图为武汉大学党委常务副书记沈壮海发表致辞。（武汉大学供图）

沈壮海在致辞中指出，人类社会文明的进步，离不开各国之间的密切来往和文化交流。希望通过此次活动，加深中日学者对两国文化的相互认知，推动文明交流互鉴，实现“美美与共”，共创中日文化交流美好未来。

渡边义浩在致辞中回顾了与武汉大学等中国学界的交往历程，期待两校进一步深化交往合作，形成稳定交流机制，取得更多合作成果。

当日，中日学者分别就“法律政治”“历史文化”和“语言文学”三个专题开展了平行论坛，中日专家学者聚焦主题，展开对话。

除“亚洲视野中的地域研究”中日学术论坛外，武汉大学海外学术周活动还将于7日至9日，分别在东京大学和京都大学举办主题为“中国古代的知识、信仰与地域”“新出土秦汉简牍”的国际学术研讨会。

武汉大学海外学术周是武汉大学主办的世界知名高校学术交流活动。活动旨在推动中国高校学者与海外学者相互交流，共话学术前沿，推进文化交流和学术合作。活动迄今已经举办四届，此前分别在德国、美国、英国、法国举行。

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