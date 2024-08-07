巴黎奥运会赛事正酣，在比赛场上闪耀的，除了奋勇拼搏、为国争光的中国运动员，还有成为奥运会赛事供应商的“中国制造”。赛场内外，“中国智造”的体育器材、奥运纪念品随处可见，向世界展示着中国制造科技创新的实力。

今年巴黎奥运会举重比赛项目中，使用的像赛场举重台、比赛杠铃和训练场相关举重器材，均来自河北的一家企业，这也是他们继北京奥运会、里约奥运会、东京奥运会后第四次成为奥运会的器材供应商。

企业自主研发杠铃片一次成型技术，使杠铃片重量误差控制在0.5‰以下；独创杠铃杆45度滚花设计，使运动员更安全，产品的多项参数超越了国际举联制定的标准。

河北张孔杠铃制造有限公司总经理 张志国：二十五公斤杠铃片国际举联的标准是要求上差25克下差12.5克，而我们生产的所有杠铃片重量控制在5克的误差值范围内。还有像杠铃杆，弹性高与低都会影响到运动员在挺举过程中成绩的发挥。还有滚花的摩擦力问题，如果滚花过浅摩擦力就会降低，运动员在抓举过程中，可能会让杠铃在手中脱出去；如果滚花过尖，摩擦力过大，有可能会把运动员的手皮给撕开，影响到运动员的发挥。

中国举重运动员的比赛用鞋今年也进行了升级，增加抗压性与稳定性材料，一双重量一千两百多克的举重鞋，能够承受超过一吨的压力。

安踏集团副总裁 李玲：今年我们再一次将举重鞋一些专业技术的指标进一步提升。比如说它的后倾，包括侧倾的指标，同时我们还增加了碳板，让向上的推进力在原有稳定系数的基础上，又增加了接近50%。

巴黎奥运会上，水翼帆板赛事首次作为奥运项目亮相。各国运动员们使用的水翼帆板全部出自中国企业之手，来自湖北荆州的一家企业是巴黎奥运会帆板比赛设备唯一指定制造商。

企业生产的水翼帆板采用了环保材料，还自主研制了3D扫描检验设备，提升产品精度，并利用研磨机器人对水翼帆板进行打磨，保障运动员在速度和操控上发挥更稳定。

速力复合材料（湖北）有限公司总经理 严再兴：所有的打磨精度基本能控制在0.02毫米左右，所以我们的流线型线体设计和表面的光滑度都是非常均匀的。精度越精，表面就越光滑，在水中滑行的时候阻力就越小，更丝滑。

除了比赛装备，巴黎奥运会周边产品中也有不少的“中国制造”，据巴黎奥组委统计，本届奥运会80%的吉祥物是由中国厂商制造。

(责编：艾雯、崔越)