改革开放，是当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。

今年7月，举世瞩目的中共二十届三中全会召开，审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。这既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇，也是新征程推进中国式现代化的时代新篇。

中国如何进一步全面深化改革、推进中国式现代化？又将对世界产生哪些影响？6日，中央党史和文献研究院国家高端智库和新华社国家高端智库以中英文面向全球共同发布联合撰写的智库报告《以全面深化改革推进中国式现代化的重大成就和世界贡献》。报告全文约2.4万字，系统总结了新时代以来中国共产党以全面深化改革推进中国式现代化的重大成就、基本遵循和世界贡献。

正如报告所总结的：以全面深化改革推进中国式现代化，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。

重大成就：以“中国之制”推进“中国之治”

“各领域基础性制度框架基本建立，许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构，总体完成党的十八届三中全会确定的改革任务。”对于新时代全面深化改革成就，决定这样指出。

从深度看，财税体制改革、国有企业改革、农村改革等关键领域，改革向更深层次推进；从广度看，坚持“顶层设计”与“基层首创”相结合，改革的系统性、整体性、协同性明显提升；从温度看，幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医……一桩桩“百姓事”，成为改革的发力点、落脚点。

2024年5月24日，在位于上海市嘉定区的上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤质子中心，工作人员介绍由瑞金医院医生和医疗公司共同研发的用于恢复患者下肢的医疗机器人。新华社记者 王翔 摄

智库报告指出，全面深化改革形成了重大理论创新成果。在新时代波澜壮阔的改革实践中，中国共产党坚持以思想理论创新引领改革实践创新，提出一系列关于全面深化改革的新思想、新观点、新论断，科学回答了在新时代举什么旗、走什么路，为什么要全面深化改革、怎样全面深化改革等重大理论和实践问题。

全面深化改革推进了国家治理体系和治理能力现代化。从科技体制改革到财税体制改革，从户籍制度改革到司法体制改革……中共十八大以来，一系列关乎党和国家事业发展全局的重大改革扎实推进，一系列推动发展、保障安全的体制机制不断建立和完善，一整套更加系统完备、科学规范、运行有效的制度体系加快构建，为推进中国式现代化提供了强大动力和制度保障。

全面深化改革实现了中国经济实力历史性跃升。2012年至2023年，中国国内生产总值从53.9万亿元增长到超126万亿元，年均增长6%以上。按年平均汇率折算，经济总量达18万亿美元，占世界经济的比重从12.3%上升到18%左右，对世界经济增长的年平均贡献率超过30%，是推动世界经济增长的最大引擎。

全面深化改革不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。中国式现代化，民生为大。全面深化改革，人民至上。中共十八届三中全会以来，中共中央出台了上千个改革方案，切实抓好民生保障，围绕就业、住房、教育等各关节点，织密一张张民生保障网。

2024年1月23日拍摄的厦门市翔安区下潭尾红树林公园（无人机照片）。新华社记者 林善传 摄

全面深化改革推进了人与自然和谐共生。在中国特色社会主义事业总体布局中，生态文明建设是重要组成部分之一；在新发展理念中，绿色发展是一大理念；在三大攻坚战中，污染防治是一大攻坚战；在社会主义现代化强国目标中，美丽中国是一个重要目标……一系列顶层设计和战略部署，实现了生态文明建设由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者的重大转变。

全面深化改革促进了高水平对外开放。新时代以来，中国实行更加积极主动的开放战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设。共建“一带一路”成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，“朋友圈”不断扩大。

报告认为，在全面深化改革的过程中，以“中国之制”推进“中国之治”，把制度优势转化为治理效能，“中国之制”的巨大优越性不断彰显，“中国之治”的强大生命力日益迸发。

基本遵循：“六个坚持”确保改革行稳致远

新时代以来，以习近平同志为核心的中共中央以前所未有的决心和勇气，突破思想观念的束缚，突破利益固化的藩篱，积极应对各方面风险挑战。站在新的历史起点上部署推动全面深化改革，既取得了很多重大历史性成就，也创造和积累了很多新经验。

报告认为，总结和运用好这些经验，是中国共产党过去成功的奥秘，也是确保进一步全面深化改革行稳致远的关键。

——坚持党的全面领导。党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。办好中国的事情关键在党。放眼全世界，没有哪个国家和政党，能有这样的政治气魄和历史担当，能在这么短的时间内推动这么大范围、这么大规模、这么大力度的改革。决定提出，坚持党中央对进一步全面深化改革的集中统一领导。

2024年4月21日，人们在河北省正定县小商品夜市品尝美食（无人机照片）。新华社发（武志伟 摄）

——坚持以人民为中心，是以全面深化改革推进中国式现代化的价值取向。中国共产党从人民整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和推进改革，坚持人民有所呼，改革有所应，做到改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享。决定中共40多次提到“人民”，凸显了人民在进一步全面深化改革中的重要地位。

2024年3月28日，空中俯瞰嘉兴南湖区湘家荡农业数字化工厂（无人机照片）。该农业数字化工厂占地总面积约62亩，包含智慧农业生产、物联网智能管理、自动分拣包装、保鲜储藏物流、高科技示范展示等五大功能区，可直接或间接培养带动新型职业技术农民500人以上。新华社记者 徐昱 摄

——坚持守正创新，是以全面深化改革推进中国式现代化的重要方法论原则。全面深化改革是一个在继承中发展、在守正中创新的历史过程。中国一方面坚持中国特色社会主义不动摇，确保全面深化改革的正确方向，另一方面紧跟时代步伐，顺应实践发展，突出问题导向，在新的起点上不断解放思想，不断推进理论创新、实践创新、制度创新和其他各方面创新。

——坚持以制度建设为主线，为以全面深化改革推进中国式现代化提供制度保障。制度稳则国家稳。任何一项改革，都是对制度的调整、治理的创新，最终都要以制度形式固定延续下来。中共二十届三中全会一共提出了300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容。

——坚持全面依法治国，是以全面深化改革推进中国式现代化的重要保障。从本质上讲，改革和法治是“破”与“立”、“变”与“定”的辩证统一。决定明确提出制定民营经济促进法、金融法、民族团结进步促进法，出台反跨境腐败法，完善监督法、修改监察法，编纂生态环境法典等重要立法修法任务，协同推进立法、执法、司法、守法各环节改革，全面推进国家各方面工作法治化。

——坚持系统观念，是全面深化改革的内在要求，也是推进改革的重要方法。新时代的改革从一开始就非简单的修修补补、零敲碎打，必须是全面的系统的改革和改进，是各领域改革和改进的联动和集成。中共二十届三中全会提出的经济、政治、文化、社会、生态文明、国家安全、国防和军队、党的建设等领域进一步全面深化改革的举措，均将系统观念贯穿始终，推动各方面改革举措同向发力、形成合力。

世界贡献：中国新发展给世界带来新机遇

以全面深化改革推进中国式现代化，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界；不仅发展了自己，也造福了世界。

智库报告认为，用好改革开放这个“重要法宝”，中国经济社会稳定发展、国家治理体系和治理能力稳步提升，为世界经济繁荣发展贡献中国力量，为全球治理提供中国经验，为人类前途命运提供中国方案，充分展现了新时代中国的创新活力与责任担当。

为世界经济增长打造新引擎——

海南自贸港重点园区——洋浦经济开发区（2023年12月31日摄，无人机全景照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

今年上半年，中国国内生产总值同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进。全面深化改革以来，中国对世界经济增长平均贡献率连续多年位居世界首位，超过七国集团国家贡献率的总和。

为完善全球治理提供新方案——

今年7月1日，第78届联合国大会以协商一致方式通过了中国主提的“加强人工智能能力建设国际合作”决议，140多个国家参加联署。新时代中国在全面深化改革的同时，秉持共商共建共享的全球治理观，审时度势推出一系列助益全球治理变革和建设的方案和主张，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

为全球生态文明建设注入新动力——

2024年6月19日拍摄的三峡集团漳浦二期海上风电项目。新华社记者 林善传 摄

中国是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。通过全面深化改革，中国提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标，作出实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的重要承诺。本世纪以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国。中国水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机容量均居世界第一。

这是陕西安康水电站大坝（2024年6月21日摄，无人机照片）。新华社记者 蔡湘鑫 摄

2024年4月16日，工人在河北省石家庄市灵寿县谭庄乡程家庄村的“农光互补”光伏发电场巡查（无人机照片）。新华社记者 杨世尧 摄

为人类探索现代化提供新经验——

中国14亿多人口整体迈入现代化，规模超过现有发达国家人口的总和，将成为人类历史上规模最大的现代化。中国式现代化包含着独特的世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观，为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范。事实证明，一个国家走向现代化，建设高度的文明途径不唯一、形式不唯一，各国完全可以创造出各自独特的文明形态。

为维护世界和平与发展作出新贡献——

当今世界国际政治纠纷与军事冲突多点爆发，和平赤字不断加深。十多年来，中国以全面深化改革推进中国式现代化，书写了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章，为变乱交织的世界带来更多确定性和稳定性，为维护世界和平作出新贡献。

改革则强，守旧则弱。开放则兴，封闭则衰。

报告认为，全面深化改革为世界提供了广阔机遇。这场变革不仅推动中国发展，也显著改善世界发展面貌，促进人类文明进步，东方的“机遇之门”永远向世界敞开。

文字记者：何欣荣、黄玥、韩冰

海报设计：姜子涵

统筹：杨丽萍、郭宝江、马宁、郜新鑫、聂毅

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