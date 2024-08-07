新华社内罗毕8月6日电（记者黎华玲）肯尼亚内阁首席部长兼外长穆达瓦迪6日表示，中非合作论坛为增进非中互信与了解、凝聚发展共识提供重要合作平台，期待即将召开的2024年中非合作论坛峰会开启肯中务实合作及双边关系新的篇章。

穆达瓦迪当天在首都内罗毕与在肯中资机构和侨团代表举行座谈交流，肯尼亚常务副外长辛欧埃、中国驻肯尼亚大使周平剑等出席。穆达瓦迪表示，肯方将参加本次峰会，坚定支持中方办好峰会。他相信，2024年中非合作论坛峰会将为肯中关系注入更多活力，开启两国关系新篇章，并为两国在贸易投资、和平安全、人文交流等各领域务实合作开辟新的起点。

穆达瓦迪同时高度评价肯中建交60多年来双边关系发展，感谢在肯中资机构和侨社对肯经济展现的信心。他表示，近年来，肯中全面战略合作伙伴关系不断向前发展，中国在贸易、基建、科技等各领域都是肯尼亚可靠的合作伙伴。肯方致力于创造更好投资环境，欢迎并支持中资机构和中国公民来肯发展，期待更多中国投资者到肯兴业，欢迎更多中国游客赴肯旅游。

座谈会上，周平剑积极评价中资机构和侨社为促进中肯友好合作发挥的不可替代作用，赞赏肯政府和人民珍视在肯中资企业、华侨华人所作重要贡献，中方愿以2024年中非合作论坛峰会为契机，同肯方携手推动中肯命运共同体建设取得新成果。

肯尼亚华侨华人联合会会长高玮表示，在肯华侨华人愿与肯政府携手推动肯尼亚国家发展和社会进步，为中肯世代友谊贡献独特力量。

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