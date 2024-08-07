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中企承建的秘鲁钱凯隧道顺利贯通

2024年08月07日14:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢8月5日电 （记者宋亦然）利马消息：当地时间8月5日，由中国中铁十局承建的秘鲁钱凯隧道进出口合龙，顺利实现贯通。

据悉，钱凯隧道全长1839米，为双向三线隧道，设计时速60公里每小时。隧道穿越数条地质断层、大型砂腔条件以及厂房、泛美公路、社区、学校等重要建筑，整体施工风险高、设计难度大、技术要求高、质量控制难度大，对施工工艺和安全管控都提出了较高要求。

据中铁十局秘鲁项目施工负责人覃继华介绍，为确保隧道按期贯通，项目团队中秘员工实行两班工作制，通过网格化管理和班组间协同不断加快施工进度，展现了项目团队的专业能力和高效执行力。

作为备受瞩目的秘鲁钱凯港关键的配套工程，钱凯隧道建成后，可助力钱凯港口实现散杂货年吞吐能力620万吨，集装箱年吞吐能力150万标箱的目标，对秘鲁打造太平洋沿岸最有影响力的物流集散中心、促进地区经济社会发展具有重要意义。此外，隧道项目建设期间，累计为当地居民提供了超过1500个工作岗位，对促进当地社区经济社会发展产生了积极影响。

(责编：于洋、杨牧)

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