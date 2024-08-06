人民网爱丁堡8月5日电 （郭锦标）8月2日，中国驻英国大使郑泽光在阿伯丁市政厅会见该市代理市长德兰尼以及市议会共同领袖阿拉德和余伊尔，就加强中国城市同阿伯丁市友好交流与务实合作深入交换意见。

图为阿伯丁市政厅会见现场。人民网 郭锦标摄

郑泽光向德兰尼等介绍了当前中国政经形势，指出前不久召开的中国共产党二十届三中全会部署了未来5年需要完成的300多项重要改革举措，将进一步激发社会活力和发展动力，大力推动高质量发展，扩大高水平对外开放。今年上半年，中国经济增长5%，延续稳中有进、回升向好态势。我们对实现全年经济社会发展目标有充分信心。中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化，将给包括英国在内的世界各国带来新的机遇。

郑泽光积极评价阿伯丁市同中方合作取得的丰富成果，指出阿伯丁在能源转型、绿色低碳发展、经贸、教育、旅游等领域与中国合作前景广阔。中方欢迎阿伯丁市同中国城市加强交往、拓展合作，实现优势互补，助力实现各自经济社会发展目标。驻英国使领馆愿同阿伯丁市政府一道，为双方企业、学校及各界开展交流合作搭建更多平台，更好造福双方人民。

德兰尼等表示，阿伯丁市高度重视同中国的交往与合作，希望进一步拓展合作领域，促进人员往来。阿伯丁能源、教育和旅游资源丰富，期待更多的中国投资者、游客、学生前来投资兴业、观光旅游和学习深造。

图为阿伯丁市政厅会见现场。人民网 郭锦标摄

郑泽光夫人华梅参赞、德兰尼夫人艾琳，中国驻爱丁堡总领事张飙，中国驻英使馆毕海波公参、孔祥文参赞参加会见。

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