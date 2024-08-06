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马来西亚华文教师新疆研习：让学生更多了解新疆

2024年08月06日10:02 | 来源：中国新闻网
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【东盟专线】马来西亚华文教师新疆研习：让学生更多了解新疆

中新社乌鲁木齐8月4日电 (马晓东)“如此精美的锦护臂，我回国后定要给学生们好好讲讲。”马来西亚吉兰丹州培植华文学校教师李晧4日在乌鲁木齐说。

当日，由新疆师范大学承办的2024年海外华文教师研习班学员，走进位于乌鲁木齐的新疆博物馆开展户外研学。

李晧表示，以前只知“五星出东方利中国”锦护臂是中国知名文物，实地了解后方知其制作之精良，寓意之美好。

从事华文教育十余年，李晧每年都会前往中国两三次，学习各地优秀文化并教授给马来西亚学生。

李晧还对新疆博物馆里保存完好的新疆古代干尸标本表现出浓厚兴趣。“来之前做过攻略，通过这里的陈列可知古代新疆的气候环境、丧葬习俗、人类生活等信息，用以补充我的教学素材再好不过。”

“此次新疆博物馆行丰富了我对新疆的认知，希望马来西亚的学生们也能了解到这些。”首次来新疆的马来西亚吉兰丹中华独立中学校董郑志伟说。

据悉，此次海外华文教师研习班学员来自多国，后续还将到新疆美术馆、新疆国际大巴扎、吐鲁番坎儿井等地研学。(完)

(责编：艾雯、崔越)

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