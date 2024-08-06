瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布劳尔8月5日在《中国日报》撰文称，近期闭幕的中国共产党二十届三中全会堪称世界历史长河中的重大事件，具有深远意义。

《决定》为世界经济发展指明方向

文章指出，二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）。《决定》强调，继续实施“一带一路”科技创新行动计划，加强绿色发展、数字经济、人工智能、能源、税收、金融、减灾等领域的多边合作平台建设。

《决定》明确了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求。自1978年实行改革开放以来，中国取得了前所未有的经济成就。此外，中国在2013年提出了“一带一路”倡议。这些有力举措为世界经济发展指明了方向。

《决定》指出，当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须继续把改革推向前进。

中国致力于实现中华民族伟大复兴、推进中国式现代化、坚持和完善中国特色社会主义制度，这些都展现了中国政府决策的独特性。事实上，中华文明历来注重维护社会与政治稳定，谋求共同发展。尽管数千年来发生了诸多变化，中国仍保持着显著的社会经济特征，始终是一个令人自豪、具有文化底蕴的社会。

中国已经实现到2020年全面建成小康社会的目标，这就为实现中华民族伟大复兴与中国式现代化铺平了道路。另一方面，中国力争到2035年全面建成高水平社会主义市场经济体制，这是一项长期目标。这些目标的落实为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定了坚实基础。

《决定》彰显中国对外开放决心

文章进一步表示，《决定》强调，完善高水平对外开放体制机制。这无疑有力驳斥了一些西方媒体和政客关于中国“关闭大门”的论调。

当前，国际形势日趋复杂。美国等西方经济体奉行贸易保护主义，反对合作。这些西方经济体对中国在过去40多年里取得的成就视而不见，甚至将中国视为威胁。

由于缺乏实现可持续发展、消除贫困、创造就业所需要的远见卓识和长期发展政策，这些西方经济体妄图以暴力手段主导全球经济和全球治理体系。为了世界的共同利益，西方是时候改变对中国的态度和政策了。

文章最后强调，《决定》提出推动构建人类命运共同体。构建人类命运共同体理念与和平共处五项原则一脉相承，应当成为国际关系准则。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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