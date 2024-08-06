人民网记者 何蒨

巴黎奥运会“中国之家”开门迎宾。“中国之家”供图

在巴黎商业核心区第八区，坐落着一座19世纪新古典主义风格的历史保护建筑——所罗门罗斯柴尔德公馆。巴黎奥运会“中国之家”便设置在这里，为来自法国及世界各地的来宾带来了独一无二的中国体育文化体验。

走进公馆大门，大气磅礴的中国传统山水画卷与法国经典建筑精致优雅的艺术氛围相互融合、交相呼应。展厅分为若干主题区域，除中国传统艺术中的体育场景介绍外，观众还可以了解中法体育交流情况及中国参加奥运会历史回顾。

中国风与法国经典建筑相互融合。人民网记者 何蒨摄

“中国之家”是中国奥委会为中国体育代表团参加国际综合性运动会设立并运营的综合性服务设施。巴黎奥运会“中国之家”独具一格之处是设置了极具中国特色的非遗与传统文化展区，以及传统体育项目互动体验区。巴黎奥运会期间，各方来宾在这里既能感受竞技体育的热烈激情，更能在此深度体验中华传统文化的博大精深。此外，巴黎奥运会“中国之家”还通过活动推广绿色办赛理念，为打造可持续奥运会贡献中国力量，巴黎古建筑刮起了“绿色”中国风。

节能减排低碳的“中国之家”

近日，巴黎奥运会“中国之家”举办了“绿色奥运、守护山河”主题活动，本次活动以国际奥委会减少碳排放倡议和中国碳达峰碳中和目标为指导，旨在展示中国体育代表团在节能减排方面的积极措施和显著成效，同时传递绿色办赛理念，为打造可持续奥运会贡献中国力量。

在活动中，2024年巴黎奥运会中国代表团领奖服亮相活动现场，本届领奖服面料采用了可循环再生科技，利用再生尼龙、再生涤纶等环保面料，在生产过程中实现了超过50%的碳减排，是经中国权威机构认证的碳中和奥运领奖装备。此外，法国青年媒体人杜波向在场观众介绍了本届巴黎奥运会的绿色低碳举措。

此次“中国之家”绿色奥运主题活动的举办，不仅展示了中国体育界在节能减排方面的积极成果和坚定决心，也向世界传递了中国对于绿色奥运的坚定支持和积极参与。

精彩的中国非遗文化与传统体育互动体验

在新古典主义风格的法式建筑中，中国传统非遗文化的呈现有了别致的风格。此次“中国之家”集合了中华茶艺、古筝、书法篆刻、漆染工艺等表演和文化展示，同时设置了投壶、捶丸、咏春拳等中国传统体育的互动体验，通过展演、互动、体验相结合的形式，向到访“中国之家”的各国宾客展示中国传统文化的魅力。

以茶待客是中国传统礼仪，在非遗展区的中华茶艺展位，西湖龙井茶新生代茶人身着中国传统服饰，点香、赏茶、洗杯、投茶、润茶、冲水、奉茶、赏茶、品茶、谢茶，在行云流水的技艺演示中，生动体现静、雅、和、趣的品茗之意，充分展示了“中国之家”的热情好客。

2022年北京冬奥会会徽“冬梦”及2008年北京奥运会会徽都曾以书法与金石为设计灵感，将中国传统文化与奥林匹克文化完美融合，这股书法与篆刻的“中国风”也吹到了“中国之家”。在书法篆刻展位，书法家挥毫泼墨，亦用秦小篆、汉篆、浙派和皖派等篆刻刀法，篆刻吉语和嘉宾姓名，让参观者领略汉字文化艺术在方寸间的万千气象。

在2024“中国之家”非遗展区的古乐表演展位，中国青年古筝演奏家精心准备了《高山流水》《醉京斓》等系列曲目，涵盖经典传统名曲和现代创新作品。

中国非遗与传统文化展区引人入胜。“中国之家”供图

在传统体育项目互动体验区，投壶、捶丸、咏春拳等中国传统体育的代表项目也进驻了“中国之家”，参观嘉宾可以亲自尝试。

投壶是将箭矢投入壶中的投掷竞技活动，以投中的箭矢数量、位置等计分，以积分结果决定胜负。投壶从射礼演变而来，产生于距今2200多年前的春秋战国时期。在中国古代各个时期，投壶都是非常流行的活动，如今更是常常在古装剧中出现。

捶丸，也即中国古代击球入窝的体育游戏，可谓中国古人的“高尔夫”。捶丸以击球入窝的棒数来决定胜负。捶丸一词起源于宋代，这一活动在宋代达到巅峰，距今已有900多年的历史。

咏春拳为传统南派拳法，起源于中国福建南少林寺，至今已有数百年历史。作为中国国家级非物质文化遗产项目，咏春拳也是体育分类中的传统武术项目。在咏春拳展演现场，咏春拳国家级代表性传承人为参观者展示“108式木人桩法”“小念头”“寻桥”“蒙眼粘手”等四大套路。

“中国之家”通过各式非遗及传统体育项目的互动体验，全面展示了中国非物质文化遗产的独特风采和深厚内涵，同时也借此增进了各国来宾之间的文化认知与情感互动，与“奥运更开放”的口号不谋而合。

中国传统体育项目互动体验区乐趣横生。“中国之家”供图

(责编：张悦、杨牧)