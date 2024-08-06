由老挝籍机车乘务员独立驾驶的满载货物的列车缓缓驶出万象站，向中国昆明进发。刘莹嘉摄

人民网曼谷8月5日电 （记者孙广勇）8月5日下午，中老铁路机车驾驶证颁发暨独立乘务首发仪式在万象火车站举行。老挝政府副总理沙伦赛·贡玛西、老挝教育体育部部长普·西玛拉冯、老挝人民革命青年团中央书记蒙赛·老莫雄，公共工程与运输部副部长赛宋康·玛诺坦、劳动与社会保障部副部长蓬赛萨·因塔拉等出席仪式。

赛宋康·玛诺坦代表公共工程与运输部向首批14名老挝籍机车乘务员颁发驾驶资格证书。赛宋康对老挝籍机车乘务员独立值乘给予了高度评价：“这是我国交通发展史上的重大事件，是中老联合培养老挝铁路人才的里程碑意义的成就。”他指出，中老铁路作为高质量共建“一带一路”、中老友谊的标志性工程，于2021年12月3日开通运营，实现了老挝现代化标准轨铁路管理体系从无到有，截至2024年8月5日已实现安全运营976天。

为确保中老铁路高质量运营，2020年6月，老中铁路有限公司招收了第一批老挝籍机车乘务员学员，经过理论学习、实操培训、导师带徒、岗位锻炼，2022年6月选拔出66名副司机。2023年底先后约30名副司机值乘里程超过10万公里，该公司从中选拔出12名电力机车副司机、2名内燃机车副司机，开展了为期8个月的理论和实操提升集训。目前，这14名优秀的老挝年轻人全数通过了相关资格考试。

24岁的刘银能是首批获取独立值乘资格的老挝年轻人之一。2021年12月3日，刘银能在中老铁路通车仪式上向两国最高领导人汇报了动车准备情况，并与中国师傅共同值乘当日首发列车。在今天的独立值乘仪式上，14名新晋机车乘务员自豪地宣誓：

“做国家铁路发展的火车头，

当中老命运共同体的践行者；

安全正点，多拉快跑；

不辱使命，勇当先锋！”

作为铁路最重要的工种之一，机车乘务员需要掌握丰富的规章制度和理论知识，先后需经历学员、副司机、货运司机等多个阶段，并在积累丰富的值乘经验后肩负起独立值乘客运列车的重任。

此外，中国铁路部门还向老方无偿提供先进的铁路技术标准、人才培训及职业技能鉴定的系列制度，派遣专家长期驻扎老挝，悉心培养老挝铁路建设及运营人才。“下一步我们将充分利用中国铁路高校及老挝铁道职业技术学院等教学资源，打造一支世界一流的老挝铁路人才队伍，推动中老铁路高质量发展。”老中铁路有限公司总经理刘宏表示。

在仪式的最后，随着沙伦赛·贡玛西的一声令下，在悠长的汽笛声中，由老挝籍机车乘务员独立驾驶的满载货物的列车缓缓驶出万象站，向一千公里以外的中国昆明进发，现场爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声。

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