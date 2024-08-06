新华社东京8月5日电 题：美国经济衰退担忧重创东京股市

新华社记者刘春燕 欧阳迪娜

受美国近日经济数据屡现疲软、投资者担心美国经济陷入衰退的情绪影响，日本东京股市5日出现恐慌性抛售，日经股指下跌点数创历史纪录。有分析师称“市场上出现了外国机构投资者、对冲基金及日本个人投资者竞相出逃的局面”。

8月5日，行人走过位于日本东京的显示实时股价的电子屏幕。继上周最后一个交易日大跌之后，5日日本东京股市再度大幅下跌。日经225种股票平均价格指数收盘大跌12.40%，东京证券交易所股票价格指数大跌12.23%。新华社记者岳晨星摄

继上周五大跌之后，5日早盘东京股市再现暴跌。至收盘时，日经股指跌幅达12.40%，东证股指大跌12.23%，已抹去2024年以来全部涨幅。

当天，日经股指下跌4451.28点，收于31458.42点；东证股指下跌310.45点，收于2227.15点。这也是日经股指首次在单个交易日下跌超过4000点。上次日经股指下跌点数的历史纪录是1987年10月20日创下的3836点。从板块来看，东京证券交易所33个行业板块当天全面下跌，其中多数板块跌幅超过10%。

8月1日以来，东京股市已连续3个交易日大跌，日经股指3个交易日累计下跌7600多点。而7月19日日经股指尚收于40000点关口上方。

8月2日，在日本东京，行人经过一处股指信息电子显示屏。新华社记者张笑宇摄

当天，由于投资者恐慌性抛售涌现，大阪交易所日经股指和东证股指的期货交易因超过规定跌幅一度触发熔断机制，被迫暂停交易。

东京股市缘何出现恐慌性抛售？此间媒体和分析师普遍认为，触发东京股市连续大跌的原因首先在美国，特别是美国经济或现衰退的疑云令全球市场出现剧烈震荡。

美联储7月31日结束为期两天的货币政策会议，暗示可能在9月降息。由于高利率给美国经济带来的负面效应不断显现，一些经济学家担忧，美联储降息行动太慢可能给美国经济造成风险。

数据显示，美国7月制造业指数为46.8，大幅低于6月的48.5，进一步远离50的荣枯线，显示美国制造业进一步萎缩；6月制成品新订单环比下降3.3%，而5月为环比下降0.5%；7月非农部门新增就业岗位显著低于市场预期，而失业率则高于市场预期。

一系列经济数据不及预期，市场对美国经济或陷衰退的忧虑不断加重，纽约股市三大股指道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数1日、2日连续下跌。

5月3日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

其次，日元急剧升值令东京股市遭遇双重打击。7月上旬投资者对美国经济前景尚存乐观幻想之时，东京外汇市场日元对美元汇率一度跌至1美元兑161日元，成为自1986年12月以来的最低水平；5日东京外汇市场日元汇率一度升至141日元，一天的升值幅度超过4%。最近一个月，日元对美元汇率升值幅度超过11%。

专家认为，本轮日元急速升值缘于两大因素叠加。一方面，美国经济衰退预期导致美元对全球主要货币全面大幅走软；另一方面，日本央行日前意外加息，令此前盛行的“卖日元买日股”的行情出现逆转，特别是投资者对日本央行未来或继续加息的预期加强，加重了日元升值压力。

分析人士认为，“震源地”美国的股市跌幅并没有日本这么大，有可能源自日本投资者的“过度恐慌”，也有可能预示着美国市场将继续大幅震荡。

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