新华社北京8月5日电 美国官员称，伊朗及其盟友对以色列的报复行动一触即发，可能最早5日发动。约旦副首相兼外交大臣艾曼·萨法迪4日访问伊朗，试图劝和。以色列方面则继续强硬表态，称以方已为“一切可能”做好准备。

罕见访问

据伊朗国家电视台报道，萨法迪4日到访伊朗首都德黑兰，会见伊朗代理外交部长阿里·巴盖里·卡尼和新任总统马苏德·佩泽希齐扬。

7月30日，佩泽希齐扬（中）在伊朗德黑兰的伊朗议会宣誓就任伊朗总统后发表就职演说。新华社记者沙达提摄

约旦外交部稍早前在声明中说，萨法迪将向佩泽希齐扬转达约旦国王阿卜杜拉二世的口信，但没有发布口信具体内容。

萨法迪在会谈中再次谴责巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遭暗杀一事，敦促相关方保持克制，警告如果爆发地区战争，“将对所有人造成毁灭性影响”。

佩泽希齐扬则说，暗杀哈尼亚是以方“犯下的严重错误”，伊朗不会不予回应。巴盖里表示，需要对以方行为予以“比以往更坚决地回应”。

2023年10月26日，在位于纽约的联合国总部，约旦副首相兼外交大臣萨法迪代表阿拉伯集团在关于巴以冲突的第十次紧急特别会议上发言。新华社发（联合国供图）

据美联社报道，约旦是美国在中东的重要盟友之一，与伊朗关系一般，萨法迪是20多年来首名正式出访伊朗的约旦高官。上次类似规格的访问是在2004年，约旦时任首相费萨尔·法耶兹访问德黑兰。

哈马斯政治局领导人哈尼亚7月31日在德黑兰遭暗杀身亡。此前一天，他参加了佩泽希齐扬的就职仪式。哈马斯和伊朗方面指认以色列策划实施暗杀。以色列对此既未承认、也未否认。

这是7月30日在伊朗德黑兰拍摄的伊斯梅尔·哈尼亚（中）。新华社记者沙达提摄

一触即发

按照美联社说法，如果伊朗发动报复，方式可能类似4月的同类打击，打击路径很可能再次途经约旦领空。

今年4月13日，伊朗用导弹和无人机攻击以色列，报复以方空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑并造成伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官等多人死亡。以方称大多数伊方导弹和无人机被拦截。约旦当时协助美国、英国和法国在约旦领空拦截伊朗导弹，遭到伊方抗议。约旦称参与拦截是“出于自卫”。

美国阿克西奥斯新闻网站3日援引美国和以色列官员消息报道，伊朗可能最早5日对以色列发动报复，规模可能比4月的打击大，黎巴嫩真主党或参与。

8月4日，以色列“铁穹”防空系统拦截射向以色列北部加利利地区的火箭弹。新华社/美联

这家网站4日又援引知情官员的话报道，美国国务卿安东尼·布林肯当天告诉七国集团中其他成员国的外长，伊朗可能在24至48小时内发动打击报复，但美方不知道确切时间。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡4日在内阁例行周会上称，以方已经做好准备应对“一切情况”，将让敌人为其行为“付出沉重代价”。

以色列媒体4日报道，以色列国内不少地方的全球定位系统(GPS)信号受到干扰，一些司机发现车载GPS定位在黎巴嫩首都贝鲁特。这似乎是以军方有意为之，以应对伊朗可能发动的无人机袭击。无人机可以使用GPS定位追踪打击目标。以军今年4月应对伊朗报复行动时采取过类似手段。（王宏彬）

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