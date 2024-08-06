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伊朗和约旦讨论哈马斯领导人遇刺及双边关系

2024年08月06日08:34 | 来源：新华网
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新华社德黑兰8月5日电（记者 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社4日报道，伊朗总统佩泽希齐扬当天在首都德黑兰会见到访的约旦外交大臣萨法迪，双方就巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡事件、加沙发展和改善双边关系等问题交换意见。

佩泽希齐扬说，以色列在德黑兰“怯懦地”暗杀哈尼亚是一个“重大错误”，以色列的行为会得到回应。

佩泽希齐扬表示，希望伊朗和约旦关于恢复正常关系的谈判能很快取得成果，两个伊斯兰国家能够在建设性的友好合作中使区域人民受益。

萨法迪表示，约旦谴责暗杀哈尼亚的行为，这一行为会扩大该地区冲突范围。

会见中，萨法迪向佩泽希齐扬转达约旦国王阿卜杜拉二世对他当选伊朗总统的祝贺，表示约旦正寻求与伊朗恢复正常关系，并共同努力确保该地区的稳定和安全。

萨法迪说，约旦是第一个谴责以色列暗杀哈尼亚及其侵犯伊朗国家主权和违反国际法的国家。约旦的信息很明确，即必须停止战争以及以色列在加沙和地区犯下的罪行和侵略行为。

萨法迪表示，巴勒斯坦问题是约旦外交政策的首要问题，约旦将尽其所能维护巴勒斯坦人的权利。

此前，因约旦与以色列保持密切关系、约旦拦截伊朗向以色列发射的无人机和导弹等因素，伊朗和约旦关系较为冷淡。

(责编：艾雯、崔越)

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