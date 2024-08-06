新华社伦敦8月5日电（记者孙晓玲）英国政府5日召开紧急会议，以应对数日来在英国多地出现的骚乱事件。

英国首相斯塔默在会后表示，英国将通过组建一支由专业警察构成的“常备军”来增强警力，同时加强对肇事者刑事司法追责，使骚乱参与者受到法律“全面制裁”。首相府发言人在一份声明中说，英国法院可根据需要延长开庭时间，以确保骚乱参与者尽快受到法律制裁。

英国国家警察局长理事会主席加文·斯蒂芬斯表示，过去一周英国已逮捕378名骚乱参与者，随着更多肇事者被警方识别，被捕人数还会继续上升。

英国英格兰西北部默西赛德郡绍斯波特镇7月29日发生一起持刀袭击事件，一名17岁男性嫌疑人闯入小学生舞蹈课行凶，造成3名儿童死亡，另有多人受伤。该事件发生后，伦敦、利物浦、布里斯托尔、赫尔、曼彻斯特等多地发生抗议活动，并演变成暴力骚乱事件。一些骚乱者对难民收容酒店、清真寺、商铺等进行破坏，并袭击警察、烧毁警车。斯塔默将暴力骚乱描述为“极右翼暴行”。澳大利亚、马来西亚和尼日利亚已向其公民发出有关英国骚乱的旅行警告。

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