新华社德黑兰8月5日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社5日报道，伊朗总统佩泽希齐扬当天在首都德黑兰会见到访的俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古时表示，俄罗斯是伊朗的战略伙伴，扩大与俄罗斯的战略伙伴关系是伊朗外交政策的优先事项之一。

佩泽希齐扬说，两国在地区和国际事务上的合作具有重要意义，两国在建立多极世界方面的合作有助于促进全球和平与安全。

佩泽希齐扬还说，以色列在加沙地带对巴勒斯坦人犯下的罪行以及暗杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人哈尼亚违反了国际法，以色列将会“为其罪行得到回应”。

绍伊古表示，伊朗是俄罗斯在该地区的重要战略盟友之一，两国各领域关系都在得到发展。俄方愿加快完成与伊朗的合作项目。俄方高度重视与伊朗在上海合作组织、金砖国家等国际组织中的合作，并将努力扩大这些合作。

绍伊古5日抵达德黑兰进行为期一天的访问。当天早些时候，绍伊古还会见了伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安和伊朗武装部队总参谋长巴盖里。

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