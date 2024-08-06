本报记者 宋亦然

“10多年前，我有幸见到习近平主席，那是我人生中的一次宝贵经历。”中美洲公共行政研究所创新和可持续发展实验室主任让·保罗·瓦加斯近日在接受本报记者采访时说。

2013年6月，习近平主席对哥斯达黎加进行国事访问。“6月3日，我作为哥斯达黎加时任总统钦奇利亚的高级顾问，陪同她在总统府接待了习近平主席。”瓦加斯向记者回忆起当时的热烈场景，“数千名当地青少年和民众簇拥在通往总统府的街道两旁，手中挥舞哥中两国国旗，欢迎中国贵宾。习近平主席不断向大家挥手致意。”

令瓦加斯感动的是，习近平主席抵达总统府后，亲切地问候在场的每一个人，感谢工作人员所做的周到准备。瓦加斯说：“从这些细节中，我真切感受到习近平主席平易近人的风范。”

哥斯达黎加是新世纪首个同中国建交的中美洲国家、第一个同中国建立战略伙伴关系的中美洲国家、第一个与中国签署一揽子自贸协定的中美洲国家，也是第一个以立法形式确立“中国文化日”的拉美国家。那次访问期间，两国元首决定加强交流合作，推动双边关系取得更大发展。“‘中哥关系完全可以成为不同规模、不同国情国家友好合作的典范’，习近平主席的话给我留下了深刻印象。”瓦加斯说。

2018年，中哥两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。目前，两国合作已扩展到基础设施、清洁能源、科技创新、城市交通和文化等领域。中国成为哥斯达黎加第二大贸易伙伴，哥斯达黎加对华出口商品种类增加到200多种。中国援建的哥国家体育场成为当地举办大型活动和民众日常文娱活动的重要场所，是双方友谊的象征。

瓦加斯表示，中国与包括哥斯达黎加在内的拉美国家不断深化各领域互利合作，在贸易和基础设施建设领域的合作成果尤其喜人。“通过贸易和投资合作，中国为拉美国家实现互联互通提供支持，让这些国家的基础设施得以改善，助力其出口多样化并进入广阔的中国市场，实现经济增长。”瓦加斯说，“在高质量共建‘一带一路’框架下，中国与拉美国家持续深化在基础设施建设、教育和卫生等领域的合作，为地区可持续发展创造机遇。”

瓦加斯曾多次到访中国，跟着中国师父学功夫，穿行在北京的大街小巷，为的是“了解中国文化，亲身感知中国的发展变化”。瓦加斯与记者分享了他对“有朋自远方来”的体会：“走在中国不同城市的街道上，时刻能感受到人们的热情友好，感受到城市的安全和井然有序。这种被接纳、被欢迎、被尊重的感觉非常美好。”

“习近平主席先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，令人备受鼓舞。”目前，瓦加斯将习近平新时代中国特色社会主义思想作为主要研究方向，希望通过自己的研究帮助更多拉美民众了解新时代的中国。“人类社会需要理念创新，以应对全球性挑战。现在，我们应该为了全人类共同的未来团结努力。”瓦加斯说，中国为世界和平发展持续注入正能量，期待各国携手构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)