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让世界看到一个可信、可爱、可敬的中国（和音）

2024年08月06日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国真诚欢迎更多外国朋友来到中国、感知中国、了解中国，谱写更多热气腾腾的中外往来佳话，发现更多活力满满的互利合作机遇

　　

　　“中国给了我们太多惊喜”“高铁出行，难以置信，太快了”“每个人都很友善，都很愿意帮助我们”……一段时间以来，外国游客来华热度不断攀升，“中国旅游”成为网络热词，“打卡中国”风靡社交媒体。外国游客近距离感知中国，分享他们的所见、所闻、所思，让更多外国朋友看到了真实、立体、全面的中国。

　　开放是中国式现代化的鲜明标识。火爆的“中国旅游”，是中国持续推进高水平对外开放结出的硕果。中国免签“朋友圈”持续扩大，让更多外国游客“说来就来”成为现实。去年12月以来，中国先后对法国、德国、澳大利亚等15个国家试行单方面免签政策，与新加坡、泰国、格鲁吉亚等国实现互免签证。当前，中国144小时过境免签政策适用口岸已增至37个，全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。中国推出“三减三免”来华签证优化措施，实施便利外籍人员来华5项措施，积极解决外籍人员移动支付难等问题，不断为外籍人员来华提供便利。中国不断扩大高水平对外开放，展现了与各国加强交流互鉴和互利合作的诚意。

　　“中国旅游”带动更多人成为中国故事的讲述者。这是中国发展生机勃勃的故事。北京亮马河夜间的灿烂灯火、上海街头的家常美食、深圳的无人机外卖服务、武汉充满科技感的光谷空轨……外国游客眼中的中国，创新动力、发展活力勃发奔涌。这是中华文化博大精深的故事。调查显示，超过六成受访者将“体验中国文化”作为来华旅游的主要目的。在陕西西安城墙上，一边漫步一边了解历史；慕名来到上海世博会中国馆，一睹“镇馆之宝”——巨幅动态版《清明上河图》真容……“中国旅游”里有浓浓的文化味儿，成为外界感知中华文化的一扇窗。这是中国社会开放包容、人民热情友善的故事。湖南张家界天门山897米长的自动扶梯上，中外游客用普通话打招呼，并友好击掌致意；杭州出租车司机把西湖龙井分享给外国游客被表白：“我爱中国，因为我每天都会遇到你们的善意”……从机场到车站、从城市到乡村、从景区到街区，中国民众真诚的问候、爽朗的笑声、真心的帮助、贴心的关怀，让外国朋友宾至如归。

　　“中国旅游”让世界看到了一个可信、可爱、可敬的中国。外国游客来到中国，用自己的眼睛观察中国，用自己的耳朵倾听中国，用自己的脚步丈量中国，形成并分享关于中国的真实新鲜认知。“眼前的中国”与“一些西方媒体报道中的中国”“想象的中国”截然不同，是许多外国游客的共同感受。事实表明，来到中国、看到中国、用心感知中国，才能更好认识中国。

　　中国共产党二十届三中全会强调，完善高水平对外开放体制机制。展望未来，不断扩大高水平对外开放的中国，与世界各国联系的纽带将越拉越紧，将继续以自身新发展为世界带来新动力。中国真诚欢迎更多外国朋友来到中国、感知中国、了解中国，谱写更多热气腾腾的中外往来佳话，发现更多活力满满的互利合作机遇。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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