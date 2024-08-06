据新华社约翰内斯堡电 （记者谢江）“红厅论坛·约翰内斯堡对话会：中国式现代化与非洲携手共进”近日在南非约翰内斯堡举行。

与会专家、学者及媒体人士对中共二十届三中全会向世界发出的积极信号予以高度评价，一致认为近年来中国开创了改革开放全新局面，经济社会发展取得举世瞩目的新成就，中共二十届三中全会提出进一步全面深化改革、推进中国式现代化，这将为全球特别是“全球南方”共同发展带来更多机遇。

南非共产党下属智库克里斯·哈尼研究所所长西滕比索·本古表示，中国的改革开放政策一直是中国经济社会长期发展的一个重要因素。开放经济、促进全球合作与贸易是为全人类建设一个互利世界的重要标志。

约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，中共二十届三中全会各项深化改革的举措，无疑会对包括南非在内的全球尤其是“全球南方”产生深远影响。他表示，加深南非和中国的民间交往具有长远意义，希望进一步扩大两国各领域交流。

金砖电视台非洲频道负责人阿扬达·霍洛表示，媒体之间深入合作，对于及时、准确传播相互的理念极为重要。推动南非和中国之间的社会文化交流是两国关系长远发展的基础。他表示愿继续加强与中国媒体之间的真诚合作，以促进不同社会和文化的交融，让两国人民的心贴得更近。

南非国际问题专家安德烈·托马斯豪森表示，非洲大陆幅员广阔、人口众多，实现现代化是非洲未来的重中之重。非洲国家非常重视中国的发展经验。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

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