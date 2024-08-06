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首个中医康复国际诊疗中心在尼泊尔设立

2024年08月06日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社加德满都8月5日电  （记者易爱军）首个中医康复国际诊疗中心4日在尼泊尔首都加德满都举行揭牌仪式。援尼中国医疗队中医队员和尼泊尔珀勒德布尔市柯伊拉腊纪念肿瘤医院理疗科的尼泊尔医生在中心共同开展诊疗服务。

　　据了解，中医康复国际诊疗中心分设神经康复区、骨伤康复区和疼痛治疗区，提供一系列中医康复治疗方法，包括针灸、推拿、刮痧、拔罐、中药，还配有中频脉冲治疗、低频脉冲治疗、中药离子导入治疗、红外线治疗以及借助专业康复仪器的康复训练。

　　中国驻尼泊尔大使陈松在揭牌仪式上致辞时，回顾了针灸疗法受到尼泊尔民众欢迎的情景，指出过去25年间中方已向柯伊拉腊纪念肿瘤医院派遣了250多名援尼医生。

　　柯伊拉腊纪念肿瘤医院管理委员会主席比贾伊·拉伊·内乌帕内在致辞时对中方多年来提供的援助表示感谢，这些援助包括人力配备及医疗设备、药品援助和医师培训。

　　柯伊拉腊纪念肿瘤医院由中国援建，自1998年12月移交尼方以来，中方一直向医院轮换派遣医疗队。据介绍，该院中医科得到当地居民认可，偏瘫、面瘫、颈肩腰腿痛的患者都会前往就诊。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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