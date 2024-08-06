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北京青年交响乐团亮相纽约卡内基音乐厅

2024年08月06日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社纽约8月4日电  （记者刘亚南）在美国纽约参加首届“世界青年管弦乐团周”的北京青年交响乐团4日在纽约卡内基音乐厅亮相，其精彩的演出获得现场观众热烈掌声。

　　北京青年交响乐团的100多名年轻乐手携手琵琶演奏家吴蛮共同演绎鲍元恺《炎黄风情》选段、赵季平《第二琵琶协奏曲》及柴可夫斯基《e小调第五交响曲》。

　　指挥吕嘉在演出后接受记者采访时表示，乐团在世界舞台上的第一次亮相取得圆满成功，这是一个很好的开端，为今后继续进行国际交流奠定了良好的基础。

　　卡内基音乐厅执行与艺术总监克莱夫·吉林森表示，年轻音乐人是音乐的未来，同龄人间的交流有利于不同国家间的连接。

　　在纽约期间，北京青年交响乐团与其他国家青年乐团进行交流互动，并将与美国国家青年交响乐团进行联合演出和交流。

　　北京青年交响乐团由中国国家大剧院和北京市教育委员会于今年6月联合发起成立，成员来自中央音乐学院、北京101中学和中国人民大学附属中学。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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