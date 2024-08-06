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“这是名副其实的便民桥”（共创繁荣发展新时代）

本报记者 曹师韵
2024年08月06日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　阿米鲁丁是印度尼西亚中苏拉威西省北莫罗瓦利县托瓦拉村的村长，和许多当地人一样，他在离家不远的德龙工业园北莫罗瓦利园区找到了一份稳定的工作。每个工作日的早晨，他都会先出门采购新鲜的蔬菜和水果，同家人共进早餐，然后才不紧不慢地骑上摩托车去上班。

　　然而，一年多前，这样悠闲的早晨对阿米鲁丁来说很难想象。在北莫罗瓦利县，拉阿河流经托瓦拉村等3个村庄，为当地提供了丰富的水源和渔业资源，但也给村民出行带来极大不便。阿米鲁丁说，因为缺少桥梁，拉阿河长期阻碍几个村庄的人员往来，大人上班、孩子上学都不方便。从前他从家骑摩托车去上班，需要沿河岸绕行一个多小时才能到达园区。

　　考虑到村民出行困难，工业园帮助当地兴建了多座桥梁。2022年9月10日，由工业园捐建的龙跃大桥建成通车。去年5月，龙跃大桥旁又建起一座标准更高的桥梁。双桥并立，拉阿河两岸的村民上班通勤、亲友团聚更加便利。“新桥建成后，骑摩托车过河到园区仅需10多分钟，我每天有了更多休息时间，也能更好地陪伴家人。这是名副其实的便民桥。”阿米鲁丁高兴地说。

　　德龙工业园是中印尼高质量共建“一带一路”的重点项目，被列入印尼国家战略项目，对促进中印尼两国经贸合作、推动当地经济发展发挥了重要作用。据了解，工业园包含北莫罗瓦利园区和肯达里园区，贡献了中印尼双边贸易额的约8%，已累计为印尼带来税收近20亿美元。目前，工业园内有超过4万名印尼员工，还设立了印尼德龙理工学院，在促进就业的同时，也为当地培养了不少专业人才。

　　拉阿河上的桥梁建成后，当地交通状况得到显著改善，人流量增加也让大桥附近多了不少小吃摊点。小吃摊主梅穆纳说：“工业园为我们摆摊安排了专用场地，改善了就餐环境，小吃摊人气更旺了，我的生意越来越好。”

　　桥梁项目负责人延托表示，项目建设期间招聘了近100名员工，他们大多是附近的渔民、农民等。大家的收入增加了，生活质量也大幅提高。“这都是德龙工业园为我们带来的改变。”据介绍，2015年以来，德龙工业园累计帮助当地修建公路15公里、桥梁20座。

　　德龙工业园北莫罗瓦利园区董事长周渊表示，工业园的发展离不开印尼当地政府和居民的支持，为当地修路建桥是企业应承担的社会责任。“共建‘一带一路’倡议赢得了共建国家的广泛支持，也深化了中国和共建国家人民之间的友谊，便民桥是高质量共建‘一带一路’促进民心相通的生动证明。”周渊说，今后，工业园将继续秉持绿色可持续发展理念，以高标准、惠民生、可持续为目标，用实际行动为深化中印尼友谊作出贡献。

　　（本报雅加达电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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