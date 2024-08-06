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“中国始终坚持与非洲国家共同发展”

本报记者 黄炜鑫
2024年08月06日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国式现代化建设取得的历史性成就激励了非洲国家，非洲国家也可以探索基于自身国情的现代化道路。”乌干达智库发展观察中心创始人艾维·塞曼达日前接受本报记者专访时表示，中国经济社会在过去几十年间实现了快速发展，取得了举世瞩目的发展成就，也为其他国家发展带来了机遇。非洲国家可以向中国学习，探索适合自己的发展道路。

　　塞曼达曾在中国留学，多次赴武汉周边乡村地区参观。他十分钦佩中国打赢脱贫攻坚战，全面实施乡村振兴战略。“中国全面消除绝对贫困，是对以人民为中心的发展思想的生动阐释。中国为世界减贫事业作出巨大贡献，为非洲国家减贫与发展提供了有益借鉴。”塞曼达说。

　　塞曼达认为，中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国进出口商品交易会等平台，为乌干达优质特色商品打开了直通中国市场的大门。“中国给予乌干达98%税目产品零关税待遇，推动了乌干达对华产品出口，尤其是当地农民从两国贸易中受益匪浅。”塞曼达说，中国还向乌干达派遣农业技术专家，培训了大量技术人员，向农户传授实用技术和经验，有力促进了乌干达农业发展。

　　在塞曼达看来，高质量共建“一带一路”极大提升了乌干达基础设施建设水平，创造了大量工作岗位，增加了当地民众收入，促进了当地经济社会发展。塞曼达举例说，坎帕拉—恩德培机场高速公路通车，将原本2小时的车程缩短至40分钟，大大提升了当地民众通勤效率；伊辛巴水电站和卡鲁玛水电站改变了乌干达水电开发落后的面貌，缓解了电力紧缺状况，助力乌干达工业化进程；中乌姆巴莱工业园等有力地促进了当地制造业发展，增加就业机会，给乌干达民众带来了实实在在的好处。

　　“中国是非洲的可靠朋友和真诚伙伴。”塞曼达表示，上世纪70年代，中国就帮助非洲兄弟修建了坦赞铁路，支持非洲发展基础设施。“中国始终坚持与非洲国家共同发展，用实际行动推动构建非中命运共同体。在与中国的合作中，非洲国家感受到了充分的尊重。”

　　塞曼达说，当今世界面临着经济复苏乏力、粮食危机、贫困、气候变化等问题和挑战，没有一个国家能够独善其身。“中国提出全球发展倡议，致力于解决全球发展困境，及时回应各方关切，有助于落实联合国2030年可持续发展议程。”

　　（本报坎帕拉电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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