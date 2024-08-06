本报记者 刘 赫

8月2日至4日，第四届法兰克福中国节在德国法兰克福市举行。图为当地市民和游客在欣赏中国手工艺品。

本报记者 刘 赫摄

一名德国女子在体验汉服。

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8月2日至4日，第四届法兰克福中国节在德国法兰克福市举行。本届中国节主题为“绿色发展、低碳生活和可持续未来”。活动吸引了众多当地民众和游客参加，为促进中德人文交流和两国人民相知相亲搭建了平台。

“不断夯实两国民间友好交往的基础”

今年是广州市同法兰克福市建立友好城市关系36周年，由广州多家专业演出团体组成的代表团在中国节上为观众送上了一场场具有浓郁中国特色的文艺表演。“我是第一次这么近距离地感受如此热闹精彩的外国文化节。”当地市民露莉娅在与几位身着飞天服装的中国演员合影后兴奋地告诉记者，“悠扬的音乐、精美的服饰是如此与众不同，中国文化太有魅力了。”

除了中国艺术团体的表演，中华文化大乐园法兰克福营的师生以及当地侨团、中文学校、留学生们也表演了京剧、汉服巡游、功夫、舞龙舞狮、舞蹈、苏州评弹、乐器合奏等节目，一次次赢得观众们的热烈掌声。学习武术8年之久的德国小伙舒曼也参加了表演，他对记者说：“中国武术不仅能强身健体，还让我结交了许多中国朋友。”据了解，目前德国的中国武术爱好者多达上万人。

德国观众玛丽娜和妹妹目不转睛地盯着舞台，她们的父亲马尔茨说：“德国民众表演中国武术、中国民族乐器演奏德国乐曲等节目让人倍感亲切，很容易拉近两国人民的距离。”

法兰克福中国节的倡议者和主办者之一、中德莱美文化艺术协会会长郑爱珍表示：“中国是一个文化积淀深厚的国家，法兰克福中国节向世界展现中国文化魅力，让更多德国民众了解中国文化、感受中国人民的友情，不断夯实两国民间友好交往的基础。”

“越来越多德国民众对中国文化充满兴趣”

法兰克福中国节举行期间，位于法兰克福市中心马市广场的主舞台和20余个展台前，游人络绎不绝。

在美食展台区，北京烤鸭、陕西凉皮、四川鸡丝凉面、新疆烤肉串等各家美食摊主拿出各自的绝活，吸引观众前来品尝。摊主们说，他们准备了很多新鲜食材，就是为了让当地友人感受中国美食文化的魅力。

在“茶和天下·雅集”展示区，伴随悠扬的古琴声韵，茶艺表演和茶茗清香令人陶醉。在“中文图书”展台，近百本优秀中文图书集中展示，中国成语、中国神话、古典名著、儿童绘本吸引了不少中文爱好者。

在“中华文化大乐园”专区，来自中国江苏的老师现场教外国友人剪纸、书法以及制作中国结、功夫扇、泥塑等。两位来自法国的游客热情参与。他们告诉记者，希望在他们家乡也能举办类似活动，让人们在近距离接触中发现中西文化的共同点，产生共鸣。

德国一所中学的中文教师特鲁格，带着她的几名学生专门来参加中国节活动。特鲁格曾多次到访中国，在展台前向学生们讲述她在中国的见闻感受。她表示，德国不少中学都开设了中文课程，“越来越多德国民众对中国文化充满兴趣”。

“中国的传统艺术、文化和美食，承载着中华文明的丰富内涵，受到越来越多各国民众的欢迎。”法兰克福中国节主办方之一、欧洲时报社常务副社长谢添表示。

“助力德中两国增进理解、互利共赢”

法兰克福中国节于2019年首次举办，今年的中国节迎来全面扩容升级。

5月，首届法兰克福国际龙舟赛在美因河举行，来自中国、德国、法国和意大利等国的22支龙舟队参加了比赛。不久前，“龙年写龙”书法大赛圆满结束。现在，“我身边的中国元素”短视频大赛正在举行，接下来还将举办电动汽车展、优秀企业评选等活动。

“热络的民间交往、蓬勃的文化交流助力德中两国增进理解、互利共赢。”法兰克福市政委员施蒂策尔在接受本报记者采访时表示，本届中国节的主题“绿色发展、低碳生活和可持续未来”，也是法兰克福市政府所追求的目标。法兰克福市将继续加强对华合作，推动德国民众更加深入地了解中国文化。

今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年，双方各领域合作成果丰硕。中国连续8年保持德国最大贸易伙伴地位，双方人文交流合作日益深化。一段时间以来，中方实施的一系列便利人员往来的措施，吸引了包括德国在内越来越多外国游客前往中国、感知中国。中国驻法兰克福总领馆副总领事伍鹏飞表示，中国开放的大门正越开越大。欢迎各国朋友到中国走一走、看一看，亲身感受生动、温暖、有烟火气的中国，沉浸式感受中华文明的独特魅力。

德国黑森州经济部对外经济司前中国事务负责人诺伊瑟尔表示，过去几十年来，德中两国紧密的经济交流促进了双方发展繁荣。对德国而言，与中国保持友好合作具有特别重要的意义。德国哈瑙市议会前主席舒尔曼曾多次访问中国，他表示，德中两国人民携手努力，一定可以创造更加美好的未来。

（本报德国法兰克福8月5日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)