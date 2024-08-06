本报记者 孙广勇

1月4日，装载40个集装箱约1000吨粮食的西部陆海新通道中老铁路首趟保税进口粮食直达专列（老挝孟赛—重庆万州）抵达重庆万州新田港站。图为工作人员操作机械进行集装箱吊装作业，将专列货物转运至公路物流。

新华社记者 唐 奕摄

在老挝首都万象市一处便民服务点，当地居民收取在电商平台选购的商品快递。

本报记者 孙广勇摄

中国援老挝农村电子商务平台对接的物流公司将商品送到老挝北部乌多姆赛省孟赛县居民手中。

本报记者 孙广勇摄

老挝北部乌多姆赛省物流点工作人员在分拣来自万象市的商品快递。

本报记者 孙广勇摄

2023年9月，第二十届中国—东盟博览会公众开放日期间，观众参观东博会老挝商品馆。

新华社记者 周 华摄

6月27日，西部陆海新通道中老泰马跨境铁路班列在重庆江津小南垭站发车（无人机照片）。该班列的开行将促进通道沿线地区与东盟国家的经贸合作和产业联动。

新华社记者 唐 奕摄

今年5月，中国援老挝农村电子商务平台成功上线。2022年4月，中国援老挝农村电子商务工程技术援助方案正式签署。此后，随着项目建设不断推进，老挝建起国内外生产者和消费者互联互通的新桥梁，拉动了贸易和投资增长，创造了更多就业岗位。

合力打造全方位的电商平台系统——

“期待能开拓更广阔的电商销售渠道”

走进中国援老挝农村电子商务工程运营中心，老挝农产品分布、价格走势、供求信息等在墙上的电子大屏中不断刷新。技术人员正在对系统进行着日常维护工作，老挝工业与贸易部贸易和手工业促进司副司长达叻则与项目中方经理胡显兵讨论着下一步工作计划。

胡显兵介绍，中国援老挝农村电子商务平台包括老挝国内农产品B2B电子商务平台和中国—老挝跨境电子商务平台，以及老挝农产品供应链聚合系统、老挝农产品市场价格系统、老挝农产品溯源信息系统、老挝农产品电子商务信用系统等六大支撑系统。

“中国援老挝农村电子商务工程带来的产业转型升级，有助于推动老挝农业农村现代化发展，也将让老挝能够向其他国家提供更多高质量农产品。我很自豪能参与到项目建设之中。”达叻说。

在老挝南部占巴塞省省会巴色，坎赛在电脑上打开中国援老挝农村电子商务平台网页，按照提示完成注册并通过验证后，在该平台发布了自家商品的相关信息，很快就吸引了不少国内外客户的关注。

占巴塞省出产占老挝全国约95%的咖啡，坎赛在当地经营着一家咖啡加工厂。“我们生产的咖啡，消费者主要是当地人和游客。我们期待能开拓更广阔的电商销售渠道，让更多外国消费者品尝老挝的特色咖啡。”坎赛说。

“与传统电商平台相比，中国援老挝农村电子商务平台更加全面，不仅有支付和物流对接体系，直接将生产者、供应商和购买方连接起来，还通过老挝政府审核等方式，让使用者更加安全放心。”老挝国家工商会副主席、老挝产业数字化协会主席萨努松说。

电商“软联通”叠加铁路“硬联通”——

“通过跨境电商平台购买老挝农产品更加便利”

老挝农业资源丰富、农产品种类繁多，农产品贸易潜力巨大。但受限于贸易和物流基础设施不完善等因素，老挝农业产业优势无法产生应有效益，对发展农村电商贸易有着迫切需求。

2023年10月，中老签署的《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划（2024—2028年）》明确提出，将围绕仓储和物流、数字技术应用、农村电子商务等领域持续开展合作，促进农业可持续发展和农业农村现代化。

中老两国共同推动电子商务平台建设，将全面促进老挝农产品贸易便利化。中老铁路则推动电商“软联通”叠加铁路“硬联通”，帮助老挝电商发展开启崭新篇章。

据统计，中老铁路建成通车后，两国间农产品贸易运输量大幅增长。老中铁路有限公司数据显示，自2021年12月老中铁路开通至今年5月31日，老中铁路老挝段已累计发送货物约869.7万吨，平均每天发送货物近万吨。货物主要品类包括水果、木薯粉、薏米和橡胶等农产品。

“过去，商品通过公路物流运输从老挝到中国需要一周以上，现在搭乘老中铁路列车能大大缩短物流时间，让中国客户通过跨境电商平台购买老挝农产品更加便利。”中国援老挝农村电子商务平台对接的物流公司经理思颂蓬告诉记者，依靠老中铁路和老挝国内逐步完善的物流网络，中国援老挝农村电子商务平台将发挥出更大效用。

吸引更多采购商和供应商入驻平台——

“最大限度助力老挝实现可持续发展”

中午时分，记者来到老挝首都万象市塔銮附近的一处便民服务点。摩托车来来往往，不时有当地居民来此收发电商商品。工作人员正忙着将收到的商品扫描、称重、归类、打包，赶在傍晚送到转运中心发往目的地。

便民服务点工作人员吉滴告诉记者，站点每天会接待300多名顾客，邮寄的商品各式各样，其中不少是老挝的特色产品，有老挝国内的省际邮包，也有老挝与中国、泰国、越南等国家的国际邮包。

目前，中国援老挝农村电子商务工程已经完成20个农村电子商务便民服务点的建设。除万象市的3个站点外，其余站点分布在老挝的琅勃拉邦、南塔、占巴塞等地。

除搭建和维护中国援老挝农村电子商务平台、建立便民服务点外，项目还对老挝政府工作人员和相关生产厂商及经营单位的人员进行培训，帮助老挝全方位提升电商发展水平，推动老挝农产品出口海外，扩大销售市场。“老中两国合作目光长远，帮助老挝紧跟时代步伐，实现数字化转型，最大限度助力老挝实现可持续发展。”老挝工业与贸易部部长玛莱通说。

萨努松对项目寄予厚望。他表示，老挝政府和工商协会等机构将继续推广中国援老挝农村电子商务平台，并在全国范围内开展农产品生产和经营者培训，推动企业注册，“预计两年内将有多家采购商和上百家供应商入驻平台，让老挝的咖啡、大米、木薯粉、香蕉等优质农产品更多更快更便捷地走向国际市场。”

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)