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泰国力促旅游业发展

本报记者 杨 一
2024年08月06日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰国政府正在积极开发二线旅游省份。图为游客在巴真府一处森林公园内漫步。
　　本报记者 白元琪摄

　　泰国旅游与体育部日前公布的最新数据显示，今年上半年，泰国旅游市场复苏加快，共接待外国游客超过1700万人次，为泰国创造了8255.41亿泰铢（1元人民币约合4.95泰铢）的收入。中国、马来西亚、印度、韩国和俄罗斯位列入境泰国游客数量前五名。泰国旅游部门表示将加大激励措施，提升游客体验，以实现今年全年的旅游收入目标。

　　为促进旅游业发展，泰国近期采取了一系列旅游激励措施。泰国政府副发言人卡伦表示，自2024年7月至2026年6月，每年为每间酒店客房免除40泰铢的运营费，以减少酒店经营者的压力。泰国还持续扩大免签范围，提升外国游客入境便利度。自6月1日起，可免签入境泰国的国家和地区增至93个，外国游客在泰停留时间最长可达60天。

　　泰国政府还鼓励开发更多旅游资源。泰国总理赛塔近日呼吁55个二线旅游省份的负责人和泰国国家旅游局积极改善基础设施、开发旅游产品，让更多地区通过发展旅游实现经济增长。根据世界经济论坛最新发布的2024年旅游业发展指数，泰国在119个国家和地区中排名第四十七，在东南亚国家中排名第四。据泰国媒体报道，曼谷、普吉、清迈等热门旅游目的地已出现过度拥挤现象，当地一些基础设施老化也影响了游客体验。泰国政府期待通过开发二线旅游省份的旅游资源，让游客分布更加均衡，提升旅游体验。

　　泰国还推出税收优惠等政策，吸引更多外国剧组将泰国作为电影取景地，加大对泰国旅游资源的宣传。泰国政府期待通过更多国际影视作品，促进当地旅游业发展。泰国国家旅游局官员日前表示，泰国将加强与各大航空公司和酒店合作，吸引更多游客增加在泰旅游停留时间。

　　泰国泰京银行的研究表明，旅游经济仍是驱动泰国经济发展的主要动力源，如果能够实施好这些旅游业发展措施，2024年泰国入境游客总人数有望达到3650万人次的预定目标。

　　（本报曼谷电）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月06日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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