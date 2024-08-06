新华社里斯本8月4日电 （记者赵丹亮）德国商业互联网交换中心日前发布的报告显示：葡萄牙拥有长达100公里的海底电缆、互联网交换中心和数据中心等网络基础设施，这意味着葡萄牙已处于全球数据交换的枢纽位置。

据《葡萄牙新闻》4日报道，这份名为《全球互联枢纽——通往欧洲，通向世界》的研究报告认为，葡萄牙能成为全球数据交换中心具备以下优势：完善的互联网基础设施、显著的地理位置优势、IP传输价格优势，以及在西南部锡尼什港交会的数条全球海底电缆。与法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、斯德哥尔摩等传统的欧洲数据交换中心相比，葡萄牙成为绝佳的替代选择。

报告指出，相较伦敦和法兰克福，里斯本位置独特，是这三者中唯一一个通过海底电缆直接连接南美洲和美国东海岸的城市。报告说，葡萄牙与其他国家的显著区别在于，葡萄牙的四个主要国际电缆系泊站和里斯本的三个主要互联网数据交换中心都集中在一个半径仅为100公里的区域内，形成了一个集中且互联的网络基础设施，这是其他国家所不具备的。

截至今年年初，葡萄牙拥有33个数据中心，其中20个位于里斯本附近。位于中部地区的科维良则拥有世界上最大的数据中心之一。锡尼什还计划建设一个全部由绿色能源供电的数据中心，建成后将成为欧洲最大的绿色能源数据中心。

报告揭示了葡萄牙在数字基础设施建设方面取得的显著成就，以及其带动其他行业数字化发展的努力。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 17 版）

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