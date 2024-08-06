本报记者 刘 刚

联合国秘书长古特雷斯近日表示，极端高温不再是一天、一周或一个月的现象，地球正变得越来越热，极端高温天气对人类和地球造成重大影响。他呼吁采取全球行动，共同应对气候变化带来的挑战。

最近一段时间，全球多地出现高温天气。美国西部正经历新一轮破纪录的高温天气，部分地区气温预计将超过43摄氏度。美国国家气象局表示，约有3000万人正处于高温警报或过热警报下。自今年6月底以来，加拿大西部持续出现高温，导致山火频发并迅速蔓延，有超过300处火场失控。欧洲南部多国遭受热浪侵袭，气温达到或超过40摄氏度，一些旅游景点被迫关闭。在非洲萨赫勒地区，3、4月份经历了200年一遇的高温天气，布基纳法索最高气温超过45摄氏度，马里一些地方气温高达48.5摄氏度。

世界气象组织指出，2015年至2024年是全球日平均气温最高的10年。根据欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局官网7月24日发布的公报，2024年7月22日成为地球有记录以来最热的一天，全球日平均气温达到17.15摄氏度。该机构主任卡洛·布翁滕波说：“令人震惊的是，过去13个月的气温与之前的气温纪录之间的差距如此之大。随着气候持续变暖，我们将在未来几个月和几年不断看到新的高温纪录产生。”

面对极端高温天气规模、强度和频率持续增加的严峻挑战，古特雷斯呼吁进一步落实联合国全民早期预警倡议，并扩大高温健康预警系统范围，挽救更多生命。他敦促各国落实《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会确定的“到2030年将全球可再生能源装机容量增加两倍”的目标。

联合国同时呼吁在4个重点领域采取全球行动，包括：关爱城市贫民、孕妇、残疾人、老年人、幼儿等最脆弱人群；加强对工人的保护，特别是暴露在极端高温环境中的工人；增强城市和农村公共基础设施、医疗卫生行业应对极端高温天气的韧性；逐步减少化石燃料的使用，加快气候行动步伐。

“资金对于保护社区免受气候变化的影响至关重要。”古特雷斯敦促发达国家履行承诺，弥补提高气候适应能力的资金缺口，同时大幅提升多边开发银行的贷款能力，帮助发展中国家应对气候危机，争取在今年11月举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会上取得强有力的融资成果。

《 人民日报 》（ 2024年08月06日 17 版）

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