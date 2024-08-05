新华社达卡/新德里8月5日电（记者孙楠 伍岳）孟加拉国陆军参谋长韦克·乌兹·扎曼5日发表电视讲话说，该国总理谢赫·哈西娜当天辞职，将很快成立临时政府管理国家。

扎曼在电视讲话中呼吁民众保持冷静，共同努力维护国家和平与秩序，并强调将调查孟国内近期发生的暴力事件。

孟加拉国军方当天宣布，位于首都达卡的国际机场关闭6个小时。

孟加拉国近期多次发生不满工作相关制度的抗议活动，据报道，抗议中的暴力活动共导致200多人死亡。本月4日，孟加拉国发生全国性抗议活动，要求哈西娜及其政府辞职。

另据印度媒体报道，哈西娜乘直升机离开孟加拉国飞往印度。报道援引印不具名政府官员的话称，哈西娜所乘直升机已于当地时间17时40分左右降落在德里附近一座军用机场，下一步可能飞往伦敦。

印度铁路部门此前宣布7月19日至8月6日暂停所有印孟跨国列车运营。哈西娜辞职事件发生后，印铁路部门宣布，6日后印孟之间全部列车运营也将暂停。此外，印度边境安全部队5日说，已要求印孟边境部队“高度警戒”。

哈西娜，77岁，孟加拉国开国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼长女，1996年、2009年、2014年、2019年4次出任孟加拉国总理。2024年1月第5次当选总理。

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