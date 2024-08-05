新华社海牙8月4日电（记者王湘江）荷兰瓦赫宁根大学及研究中心高级研究员哈里·威奇尔斯日前在接受新华社记者专访时说，荷兰与中国在农业领域的合作前景广阔，尤其在可持续发展、食品与健康以及应对人口老龄化等方面，双方能够携手应对共同挑战。

威奇尔斯说，可持续发展对于荷兰和中国都至关重要。瓦赫宁根大学及研究中心希望通过与中国企业和研究机构的合作，为两国的可持续发展提供助力。

近日，中国蒙牛集团与瓦赫宁根大学及研究中心签署项目合作协议，决定在营养科学和食品技术领域展开联合研究和创新合作。他表示，瓦赫宁根大学及研究中心高度重视与企业开展合作，因为这种合作能够促进研究和创新成果的转化和实际应用。企业对高校研究成果的兴趣和应用，是研究实际价值的体现。该校希望其研究成果能够吸引企业的关注，证明其具有实际应用价值。

瓦赫宁根大学及研究中心是荷兰乃至世界著名农科学府。据威奇尔斯介绍，瓦赫宁根大学及研究中心与中国企业和研究机构开展了广泛合作，联合培养农科人才，目前有许多中国学生在该校攻读博士学位。

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