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泛美卫生组织对美洲奥罗普切热疫情发出高风险警告

2024年08月05日14:01 | 来源：新华网
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新华社圣保罗8月4日电（记者周永穗）泛美卫生组织3日发布流行病学警报，对美洲近期奥罗普切热疫情发出高风险警告，呼吁各国加强对奥罗普切病毒的监测和实验室诊断。

警报说，奥罗普切热的临床和流行病学特征“最近发生了令人高度担忧的变化”，其中包括在常规流行地区以外的地区出现了病例增长，且近期巴西在全球范围内首次确认两例奥罗普切热致死病例以及病毒潜在的垂直传播（怀孕或分娩期间从母亲传播到婴儿）情况，因此决定提高美洲地区的传播风险级别。

统计数字显示，2024年1月1日至7月30日，美洲有5个国家共报告了8078例奥罗普切热确诊病例，其中巴西7284例、玻利维亚356例、秘鲁290例、哥伦比亚和古巴均为74例。在巴西，76%的病例发生在亚马孙地区。

泛美卫生组织强调，由于气候变化、森林砍伐、不受控制和无计划的城市化等人类活动影响生物栖息地，缩短了媒介昆虫和宿主之间的距离，奥罗普切病毒传播的风险正在增加。不过，目前没有证据表明奥罗普切病毒在人与人之间传播。

据世界卫生组织网站介绍，奥罗普切热由奥罗普切病毒这种单链RNA病毒引起，主要由吸血的媒介昆虫如蚊、蠓等叮咬传播。其症状与登革热相似，包括高烧、头痛、肌痛、皮疹、关节痛和呕吐，通常持续3至6天，高达60%的病例会短暂复发。巴西、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥都曾报告过奥罗普切热疫情。

(责编：艾雯、崔越)

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