王璐医生与部分患者合影。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡8月5日电 （记者邹松）7月29日—8月2日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在当地纳兹莫加医院开展了为期一周的胃肠道肿瘤早癌筛查周活动。

医疗队的王璐医生为前期初筛的41例患者开展了胃肠镜检查，结果发现进展期胃肠道肿瘤5例，胃肠道息肉6例，中重度萎缩性胃炎4例，并进行了针对性的专科治疗。

内镜中心医生哈利马表示，消化道肿瘤早期一般没有症状，等到患者有症状来检查的时候，往往已经是中晚期。“王璐医生在门诊对患者进行初步筛查，然后进行精准胃肠镜检查，不仅造福了我们桑给巴尔人民，也为我们今后工作指引了方向。”哈利马说。

“发现一例早癌，挽救一条生命，幸福一个家庭。”王璐医生表示，“消化道癌症并不可怕，主要怕是晚期癌症。想要提高消化道癌症生存率、提高患者的生存质量，最重要的就是早发现、早诊断、早治疗。”

医疗队队长蒋国庆强调，此次活动是中国援桑给巴尔医疗队派遣60周年的系列活动之一。它不仅造福当地居民，使他们能够享受到早期筛查早期诊治带来的诸多益处，同时也显著提高了当地医生的技术水平、改变了他们的传统诊疗思路。

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