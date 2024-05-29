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智利前总统：孔院为接触了解中国提供重要渠道

2024年05月29日15:42 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥5月28日电（记者朱雨博）智利前总统爱德华多·弗雷28日说，近年来智中两国关系不断深化。孔子学院落地智利以来，为当地年轻人提供了接触、了解中国的重要渠道。

　　弗雷当天在智利天主教大学孔子学院成立15周年庆祝活动中对新华社记者作出上述表示。他说，智利是拉美国家中发展对华关系的先行者。早在1952年，智利政界和文艺界人士就成立了智利-中国文化协会。孔子学院落地智利以来，为智利全国的年轻人提供了接触中国、了解中国的重要渠道，也为未来两国合作应对气候变化等全球性挑战打下基础。

　　活动上，智利天主教大学、智利天主教大学孔子学院、智利外交部、中国驻智利大使馆、南京大学等机构代表，共同为智利天主教大学孔子学院新办公场所剪彩、揭牌，孔院师生献上智中两国传统文化表演。

　　智利天主教大学孔子学院中方院长顾红娟说，从智利在校大学生到高校教师，再到已经就业的专业人员，孔院学生人数逐渐增加、生源类型不断丰富。智利各界人士看重两国全面战略伙伴关系带来的发展潜力，学习中文的热情更加高涨。希望中国语言文化教学能继续助推两国民心相通、经贸畅通发展。

　　智利天主教大学孔子学院成立于2009年5月，由智利天主教大学与南京大学合办，开设多类中文课程和太极、茶艺等中国文化工坊，同时与智利当地机构合办大量文化活动。据智利天主教大学校长伊格纳西奥·桑切斯介绍，该校孔子学院成立以来，学员累计已超1万人。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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